Para amar tanto que dicen, odian mucho. Así el amor es excluyente y su odio general e indiscriminado. Detrás de cada atentado, de cada matanza, y de otras tantas cosas sólo se esconde el odio. Y cuándo éste es mayor que el amor, pues siempre es mayor y dirigente en el radicalismo, es falso que sus actos sean regidos por el amor al Islam, en este caso, o a una Religión, o a una nación, a una raza, a una cultura, a una lengua... y demás justificaciones dadas a lo largo de la historia.

De ahí lo arbitrario del terrorismo, que no es lo amado lo atacado, sino que los terroristas alimentan su propio odio y odian sin distinciones. Sus acciones encuentran sus motivos en el odio, no en el supuesto amor, y por eso son tan exactos los lemas "Yo también son Barcelona", o Paris, o Berlin... porque cualquiera puede ser odiado de este modo. Uno puede no tener miedo, como reafirmativamente se corea en las concentraciones, pero es extraña esta sensación de ser tan odiado, así a trazo grueso, por tantos. Me da que en esta sociedad, más bien dentro de esta sociedad, se odia demasiado.

Vaya por delante que en estas cosas la gradación cambia las natulareza de las cosas, por lo que las comparaciones pueden malinterpretarse si no se tiene lo anterior en cuenta, pero reafirmo que odiamos demasiado y eso no es nada constructivo. En nuestras pequeñas disputas democráticas, deshumanizamos al contrario en lugar de combatir sus argumentos. Es el otro, el que piensa diferente, el que nos hace demócratas. El odio terrorista es un odio sin freno que arrolla incluso a los niños.

En este contexto, la escuela, en su mandato de educar para la paz, hace lo que puede, por mucho que tantos ojos se vuelvan a ella reclamando su intervención. ¡Y vaya si lo hace! La escuela es nuestra prevención para que no odiemos, pero no nos vacuna para ser odiados. Más en este nuevo terrorismo que vive y se educa en nuestra civilización. No son terroristas educados en madrasas, que entre sura y sura aprendidas de memoria se intercala el odio a occidente. Esos jóvenes que conscientemente amontonaron bombonas de butano, que enfilaron con la furgoneta a los transeuntes de Barcelona, que guardaban sus cuchillos prestos a usarlos y simularon cinturones de explosivos, fueron a nuestros institutos, hablaban castellano y catalán, recibieron refuerzo extraescolar para evitar su exclusión social y educativa. Y así en Francia y así en Inglaterra. La escuela puede ser vencida por las malas compañías y el acceso a las máximas animaladas por Internet, como en otro orden de cosas lo es por el empleo no cualificado o los valores familiares deficientes. La escuela hace lo que puede y llega donde llega.

Ese odio que mueve al asesinato indiscriminado de inocentes no se promociona, por supuesto, en nuestras escuelas, por el contrario se combate. Queda el debate sobre qué pasos podemos mejorar para la integración, porque ya hemos dicho que ni el multiculturalismo británico, ni el laicismo francés, ni nuestro propio modelo intercultural han sido vacuna para las radicalizaciones de algunos jóvenes. Intuyo que mandarlos a las catacumbas, invisibilizar su fe y su cultura en el espacio común de convivencia que es la escuela, no ayuda, pues son en las catacumbas donde los susurros radicales encuentran eco en las mentes moldeables. Pero no hay que caer en la culpabilidad, pues con sus dificultades, nuestra escuela, en cuanto a la transmisión de valores de convivencia, es de lo más destacado del mundo y nuestros jóvenes, en cuanto a tolerancia y respeto, pueden codearse con cualquier país escolarmente avanzado. Se achaca que el terreno de caza de esos vampiros del odio es la juventud musulmana en riesgo de la exclusión social. Y lo que ofrecen no es amor, ni religión ni cultura. Es el odio como causa de los males personales y la pertenencia a un grupo al que te asignan representar. Los mecanismos siempre son los mismos, para la religión, nación, raza, género, lengua...identidad. Lo llaman amor cuando quieren decir odio. Un odio a mogollón, a tumulto, colectivo, inútil para la vida pública y por supuesto peligroso para la convivencia. Por occidentales, por infieles... por eso víctimas podemos ser cualquiera, porque realmente nadie es ese enemigo que ellos tan dramáticamente buscan. Y llegados a este punto, la escuela puede hacer poco más para evitarlo, pero si ayudarnos para que nosotros mismos no odiemos de ese modo indiscriminado.