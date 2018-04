PABLO, PABLITO, PABLETE

Algo ha cambiado en el comunismo del siglo XXI desde que Georges Politzer, catequista soviético nacido en Hungría, escribió esto en 'Principios Elementales y Principios Fundamentales de Filosofía': «La ilusión de que el fin del capitalismo es el fin de la contradicción procede de una confusión entre 'antagonismo' y 'contradicción'. Pero el antagonismo no es más que un caso particular, un momento de la contradicción: todo antagonismo es contradicción, pero toda contradicción no es antagonismo». Está claro, ¿no?

Los comunistas y los marxistas siempre fueron muy proclives a los juegos de palabras, los sofismas y los jeroglíficos. Los neocomunistas actuales (Podemos) dicen chorradas seudo intelectuales del mismo jaez. Añaden dosis de cursilería, «asaltar los cielos» ('El Coleta'), cuando lo que les apetece de verdad es asaltar los bancos y las grandes empresas.

Winston Churchill fue al auténtico grano: «Los comunistas piensan que los beneficios son un vicio. Yo pienso que son las pérdidas el verdadero vicio».

Cuando ella dé a luz a Pablito y Pablete -que no a Lenin II-, la 'portavoza' y compañera-camarada de 'El Coleta', Irene Montero (su vientre 'heteropatriarcal' contiene dos 'camaraditas'), necesitarán numerosos pañales -y no son baratos-. Es obvio, pues, que su 'materialismo dialecto' les obligará a permanecer en sus escaños por los siglos de los siglos y así poder enfrentarse a la gravosa cesta de la compra.

Modernamente, este dogma del marxismo -consúltese también 'Los Conceptos Fundamentales del Materialismo Histórico', de Marta Harnecker- es escenificado cinematográficamente por el actor Javier Bardem. Ningún izquierdista como él ejemplifica los conceptos 'contradicción' y 'antagonismo'. O este galimatías marxista: 'ley de unidad y lucha de contrarios'. ¡Átame estas dos moscas por el rabo!

Modificando un poco el título de la película norteamericana 'Moscow on the Hudson' (en España, 'Un ruso en Nueva York'), Bardem, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, aficionado al boxeo y al rugby, sería el cómico más indicado para protagonizar 'An spanish orthodox comunist in Beverly Hills'. Una comedia para troncharse de risa. Como lo fue su boda. El marido de Penélope Cruz ('The Pretty Woman of Alcobendas') es un sabio que sintetiza en su persona el comunismo más ortodoxo con el universo del capitalismo hollywoodense más 'degenerado'.

Normal. Es mucho más cómodo y hasta rentable predicar contra el capitalismo (Michael Moore o George Clooney, otros 'progres' de Hollywood) cuando se es millonario, como Pablo Escobar.

Aquella lejana boda de P' y J' en la isla privada de Johnny Depp (Little Halls Pont, en Las Bahamas, sólo accesible en barco o hidroavión) nos remite al prontuario marxista de Georges Politzer. Capítulo 'Las cosas se transforman en su contrario'. ¡Ahí es nada! Escribe el camarada Politzer que «se ve en el suelo una manzana madura y se dice: he aquí una manzana madura. Sin embargo, está en el suelo desde hace un tiempo y ya comienza a descomponerse, de tal manera que la verdad se transforma en error». ¡Un genio!

Sin embargo, cuando el actor Jay C. Flippen -interpreta a un colono- le comenta al guía (James Stewart), refiriéndose a un antiguo pistolero que se ha incorporado a la caravana, que es como una manzana podrida y estropeará a todas las demás del cesto, Stewart le replica: «No es lo mismo un hombre que una manzana». Cierto.

¿Y si Bardem no fuera ni comunista ni de izquierdas ni siquiera un buen actor? Lo esencial es que, a propósito o no, su madre le inculcó la férrea moral totalitaria del comunismo soviético/leninista/estalinista. La cuna y el biberón de 'El Coleta' e Irene Montero.

Groucho Marx se adelantó al fracaso del comunismo: «Saliendo de la nada hemos escalado las cimas más altas de la miseria». Échenles una ojeada a los regímenes comunistas que todavía quedan. Pablo Pablito Pablete.