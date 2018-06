Ya había anunciado su marcha, había agradecido, le habían aplaudido, se había emocionado y estaba a punto de terminar. Ya quedaba todo dicho y no había mucho más que añadir, pero entonces Mariano Rajoy remató con una frase muy 'mariana': «A la orden es a la orden». No era una expresión rocambolesca como aquellas que le hemos escuchado alguna vez de «los españoles son muy españoles y mucho españoles» o «el vecino es el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde». Por el contrario, era una frase muy controlada y muy medida. Su epitafio político, su lamento y su elegante reproche: «seguiré desde el primer momento a la orden de quien elijáis. Y a la orden es a la orden». Fin de la cita.

Rajoy se va después de haberse pasado años saltando vallas y levantándose de las zancadillas más próximas. Al final, entre las propias y las de fuera, lo tiraron a la lona y no quiso levantarse más ni seguir peleando. Vio ganado ya el rincón de su descanso y de su alejamiento de la primera fila. Y el proceso personal no debe de ser nada fácil cuando el cambio resulta tan abrupto. Una semana está preparando una reunión de Jefes de Gobierno de la Unión Europea y, a la siguiente, se retira de la política activa. Solo si alguien ha rumiado mucho su salida antes de llegar ahí, encuentra propicia la ocasión para llevarla a cabo sin traumas personales.

Rajoy, posiblemente, hace tiempo que se fue, en su fuero interno, de la dirección del PP. Quizás el proceso comenzara en ese momento al que él apela con su «a la orden es a la orden» viendo cómo intentaban apartarle de la carrera electoral o cómo le movían la silla para que cayera antes incluso de que Sánchez tomara su fin como algo personal. Él, impertérrito, era muy hábil dejándoles hacer, acuchillarse y rematarse unos a otros. Por eso su reproche final, que marca un estilo de sutil corte de mangas, visto desde Valencia resulta un poco menos creíble. Es difícil dudar de la lealtad a la que apeló para cerrar su discurso pero ésta no solo es imprescindible, en cualquier cargo, hacia quien lo ha nombrado a uno sino también, y más importante si cabe, hacia quienes uno ha aupado o avalado. La lealtad es bidireccional y recíproca en un buen equipo. Pero de ésa anda muy escasa la clase política española. Exigir que se esté a las órdenes del presidente pero dejar desamparado a quien lo está, como sucedió aquí en Valencia, no es una buena forma de proceder. Es una invitación a la deslealtad. Tal vez por eso no deja un delfín claro por mucho que ahora se barajen algunos nombres. El riesgo es el proceso de descomposición que puede desencadenarse en el PP a partir de este momento. Nada une más que el poder, como veremos en el PSOE, pero nada enfrenta más que su pérdida. «A la orden» no era solo un reproche o una promesa personal, sino también un consejo para mantener unido a un partido convaleciente.