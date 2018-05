La vida es mugre

La vida no es sueño, sino residuo, detritus, roña, mugre y porquería dispuesta hacia ese contenedor arraigado sobre el asfalto como una molesta verruga sobre nuestro labio superior. Esta ahí, grumosa y parda, no le prestamos atención pero sin ella nada sería igual. El consumo destarifado produce insatisfacción y molestos restos de todo tipo. Fabricamos basurilla el día entero, desde la cápsula del café hasta la colilla matutina y primeriza que a los fumadores pata negra nos reconecta con la realidad. Escuchábamos desde la segunda planta el lejano traqueteo de una camioneta con perfume de potranco resistente y entonces yo temblaba ante el marrón. «¡La basuraaa!», exclamaba mi madre, y la mirada de mi padre se posaba fulminante contra mi cuerpo de niño escurridizo. En el reparto de las tareas domésticas, yo era el encargado, humillante misión, de bajar la dichosa bolsa de basura. La depositaba sobre la acera, junto al muro, y luego el operario de turno la lanzaba mediante ágil giro de muñeca contra el volquete del asmático vehículo. Canasta de tres puntos y sin tocar el aro. Además de la basura me encargaba de suplir el mando a distancia. «¡Pon la segunda!», y servidor se levantaba para conectar el UHF. Ser el pequeño del hogar incluía estas menudas servidumbres que trastornaban la dignidad en ciernes. «¿Por qué tengo que comerme estas obligaciones? No es justo». Con este complejo de Calimero me largaba al lecho. Por suerte, leyendo a Karl May, Emilio Salgari o Julio Verne, evocaba juogosas aventuras, olvidaba las vulgaridades cotidianas de la edad y, en consecuencia, dormía contento. Llega a nuestra vida un quinto contenedor para basura orgánica. Bienvenido sea si aliviamos la mierda que nos amortaja. En cualquier caso, tantos años después, sigo bajando la basura. Entrenamiento no me falta.