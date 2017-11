Las toallitas no se disuelven

Una diputada valenciana propuso que los envases de las toallitas higiénicas digan que después de usarse no deben tirarse a ningún desagüe, ni siquiera al de la taza del wáter, porque luego pasa lo que pasa, llegan los tremendos atascos, y no sólo los que ahora emergen a toneladas en las redes generales de alcantarillas y colectores; antes se ha padecido -se padece- el estorbo en bajantes, tuberías y pocetas que se obstruyen en las fincas, lo que requiere del concurso de esos camiones-cisterna que acuden con mangueras que succionan hasta desatrancar el asunto.

La verdad es que cuando leímos tal propuesta, la de obligar a que los envoltorios expliquen con total claridad lo que pasa y lo que se debe hacer para evitarlo, creímos que era una exageración. ¿Quién no va a saber a estas alturas tal cuestión, si es de Perogrullo? ¿Será necesario advertir a gente adulta de cosas superevidentes? Vale que hay que tener cuidado con los niños, para que no jueguen con esto y lo otro, que no se corten con un vidrio, que no se vayan a hacer daño con las tijeras, a ver los enchufes eléctricos... Pero a una persona mayor no hará falta, ¿no? ¿O sí? ¿Será menester aclarar desde el principio que esas toallitas, tan monas, tan útiles y económicas, son de tela, y por tanto no se deshacen en el agua como ocurre con el papel higiénico? ¿Será posible que se tenga que insistir en que la tela no se disuelve y por eso se acumula tan inmensa guarrería en los albañales subterráneos, y que si no se tiene el cuidado de tirar las toallitas en el cubo de la basura, para que tengan otra circulación, se va trabando el desastre? Pues sí, es bien evidente que la diputada tiene razón: hay que explicarlo en los envoltorios porque es multitud la población que no lo sabe, o no quiere saberlo. O habrá que hacer las toallitas de material más fungible.