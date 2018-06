NOS SALVARÁN LAS BACTERIAS

Una cadena de hipermercados ha presentado una bandeja de plástico biodegradable para envasar alimentos. Ha sido la primera de una carrera que no parará. Le han declarado la guerra al plástico. Al plástico convencional. El nuevo es biodegradable, además de reciclable. Quiere decir que se puede recoger producir nuevos elementos de plástico, pero que si no ocurre tal cosa, sino que por el contrario se queda por ahí, tirado en cualquier parte, como ocurre tan a menudo, la madre naturaleza acudirá en nuestra ayuda y mandará ejércitos de bacterias que se encargarán de comer y digerir ese plástico, apartándolo de la circulación. La velocidad de degradación de este plástico se estima en unas 60 veces superior al del convencional, lo que ya es un avance increíble, pero no acaba de resolver el problema, al menos si los nuevos cachivaches se siguen tirando por ahí. De hacer caso a los cálculos de quienes dicen que los plásticos habituales tardan siglos en descomponerse del todo -pongamos que sean dos siglos-, 60 veces menos serán al menos varios años. Bueno, la tecnología vendrá a salvarnos de lo que la falta de educación y conciencia no nos libra. La tecnología para fabricar nuevos plásticos biodegradables y los ejércitos de bacterias que lo digerirán deprisa. Porque mira que es contradictorio que en una época en que no hay quien deje de definirse más ecologista que el vecino, haya más 'basuraleza' que nunca. El término 'basuraleza' ha irrumpido con éxito para definir la basura que se tira por cualquier sitio de la naturaleza. Incluido el mar, que es donde se acumula el plástico que arrastran vendavales y ríos. De este plástico también nos salvarán bacterias más aguerridas. Las hay que resisten en reactores nucleares o pozos petrolíferos, o sea que estarán más cómodas engullendo plástico marino.