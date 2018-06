EL FUTURO DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL CUARTO MENGUANTE El despliegue tecnológico aparca viejos usos, como es lógico, pero quedan dudas sobre los derechos a exigir ciertas pervivencias VICENTE LLADRÓ Valencia Sábado, 9 junio 2018, 09:08

Quién envía hoy una carta?, ¿a quién se le ocurre, teniendo tan a mano el correo electrónico, la inmediatez del whatsapp, la abrumadora presencia de las llamadas redes sociales?, ¿para qué emplear tiempo y paciencia en escribir, más la impertinencia de acudir a un buzón, si puedes llamar por teléfono en cualquier rincón del mundo? Por cierto, ¿quién sabe dónde hay un buzón de Correos?

Es cierto, no se escriben cartas, la era digital avanza deprisa y sin tope. Las cartas, tan escasas, quedan para los románticos, si quedan, que deben haber desaparecido también. Sólo llegan al buzón doméstico cartas de los bancos, de organismos públicos y de las compañías de servicios; instancias que también están en fase de extender el empleo digital para librarse de gastos y de unos cuantos puestos de trabajo, aunque nos lo pinten por el lado ecológico, diciendo que lo hacen por salvar el planeta, para evitar que se talen árboles para fabricar papel.

Eso no cuela entre los avisados, porque los árboles que se destinan hoy a fabricar papel se cultivan, como las lechugas, las alcachofas o los cerezos, y nadie cuestiona que se corten las lechugas para ensaladas, se arranquen nuevos esquejes de alcachofas o se poden los cerezos para producir cerezas más gruesas y crujientes. No obstante es verdad, si un recibo te puede llegar por la pantalla, por qué no evitar el papelito de marras, el sobre, el franqueo, el jornal de quien mete el papel en el sobre... Tiene lógica, aunque se mantienen dudas sobre los derechos ciudadanos a ciertas pervivencias, a poder exigir que se mantengan determinados servicios públicos en estas y otras materias, como unos servicios mínimos para casos de necesidad que siempre quedarán; incluso por humanidad, o tómenlo como una parte del lujo modesto que nos podamos permitir.

¿No es un lujo poder hablar hoy de romanticismo; de anotar que todavía quedan vivas cosas, prácticas, costumbres, oficios que nos enganchan con una historia aún reciente?

El asunto debe empezar a preocupar a más gente de lo imaginado porque ha llegado hasta la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la CNMC, a la que pocos se atreven hoy a llevar la contra, que ha organizado una jornada sobre 'El futuro de las cartas y del servicio postal universal'. Sugerente convocatoria que plantea cómo afrontar algo que, aunque esté en franco declive, puede ser de interés general preservar, por encima de la estricta rentabilidad económica. Como se mantienen museos, que nunca recaudarán en entrada lo que cuestan, o los bancos de los jardines para sentarse gratis. Y junto a un servicio postal mínimo garantizado, por qué no también un servicio bancario para usos básicos: cobrar una nómina o pensión, pagar recibos domésticos, retirar el dinero del modesto gasto diario... La tecnología aparca viejos usos y costumbres, pero a una sociedad avanzada puede convenirle mantener enganches que aún sirven a muchos ciudadanos, afortunadamente.