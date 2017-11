Muchas veces se reprocha que la UE y más en concreto su órgano ejecutivo, la Comisión Europea, no funcione con los mecanismos electorales y mayorías políticas de gobierno que rigen en todos los órdenes de los países miembros. Se señala en ocasiones que las decisiones que emanan de Bruselas y que obligan a todos los ciudadanos e instituciones de la UE no acaban de tener toda la acreditación democrática que sería deseable, porque al final no es un Gobierno emanado exactamente de una cámara parlamentaria, y el propio Parlamento Europeo tiene competencias limitadas. Sin embargo, a la hora de la verdad, ante cualquier duda o discrepancia, todos se acogen en la UE a la acreditada autoridad suprema de sus órganos, comenzando por la Comisión. Ni los independentistas catalanes osan cuestionar la autoridad democrática de la UE, que no ha dicho ni mu en su favor, sino que está del lado del estado miembro, que es España. La UE también viene a ser, salvando las distancias, como una entidad certificadora de democracias, que vela porque los comportamientos se ajusten a la 'calidad' democrática. Y así hemos visto a veces cómo ha llamado la atención a Hungría, Polonia y otros estados, obligándolos a reconducir algunas decisiones no ajustadas a la conformidad de las normativas. Pero no ha ocurrido tal cosa con España, que, por así decirlo, cuenta con un sistema democrático avalado por la certificación incuestionable de la UE. Entonces, a qué vienen tantas monsergas de algunos que se empeñan en acusar de actitudes opresoras, represión o hábitos franquistas, piden raras amnistías y no respetan las decisiones judiciales que no les gustan. ¿Franco aún a estas alturas? ¿Por qué no empezar por las dominaciones de fenicios y cartagineses? No nos insulten más, basta de restregarnos su supuesta supremacía.