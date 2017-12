condenas de 1ª y condenas de 2ª

La clase política en su conjunto ha quedado tan desacreditada por la actuación delictiva de unos pocos (la corrupción) y por las malas prácticas de la inmensa mayoría (las promesas incumplidas, el infantilismo como método, el recurso al espectáculo como táctica) que nadie a estas alturas alzará su voz para defender la subida de unos salarios que a todas luces son injustos e insuficientes o para reclamar que el tratamiento judicial de los causas en que aparecen dirigentes políticos sea ajustado a Derecho y se eviten los juicios populares que suelen conducir al linchamiento en la plaza pública. ¿Quién va a ser tan imprudente de salir ahora a decir que los nueve años de prisión con que el Tribunal Superior de Justicia sentenció a la exconsellera Milagrosa Martínez por amañar los contratos de Fitur es un exceso? Nadie. No es rentable, te arriesgas a ser tildado de cómplice de los corruptos, de los chorizos, un integrante más de «la casta». Y sin embargo, cuando lees que Rodrigo Lanza -el okupa y activista de extrema izquierda presunto homicida de un hombre en Zaragoza por el simple hecho de llevar unos tirantes con la bandera española- fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por la Audiencia Provincial de Barcelona como responsable de las graves lesiones que sufrió un guardia urbano de la ciudad condal durante el desalojo de una casa okupada y a consecuencia de las cuales quedó paralítico, no tienes más remedio que comparar y llegar a la conclusión de que algo falla, y o bien aquélla (la de Milagrosa Martínez) fue una pena demasiado severa, o ésta (la del okupa homicida) fue tan leve, tan leve, que hay un hombre en la capital aragonesa que ha pagado con su vida tanta levedad. Y aunque sé que los jueces no hacen más que aplicar los códigos y las leyes que otros aprueban en los parlamentos, es obvio -aunque nadie se atreva a decirlo- que los nueve años entre rejas por amañar contratos -que está muy mal y debe ser castigado- no guardan proporcionalidad con los cuatro y medio por mandar a un policía a una silla de ruedas de por vida -que convendrán conmigo en que está aún peor-.

Pero es evidente que hay condenas y condenas, de una clase y de otra, en los tribunales y fuera de ellos. ¿O acaso la condena popular y mediática de este homicidio ha sido la misma que la de otros sucesos no ya de similar gravedad sino de muy inferior trascendencia? Ni mucho menos. ¿Escucharemos ahora advertencias sobre el peligro de un extremismo de izquierdas y antisistema que campa por sus respetos en las calles de las ciudades españolas y que hasta recibe premios y reconocimientos de alcaldes y concejales de los 'nuevos ayuntamientos' que ahora miran para otro lado y disimulan como si no fuera con ellos?