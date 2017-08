La reina de Inglaterra tuvo que volver de Balmoral cuando el peluchismo post Diana se hizo insoportable. Menos rap de sirenas han necesitado los de Podemos y el PSOE de Castilla-La Mancha para recular con los sobresueldos (han retirado la enmienda sobre la carrera de los altos cargos funcionarios). Trump también se ha visto obligado a condenar a los supremacistas blancos, el Ku Klux Klan y los neonazis de Charlottsville. Dos días antes había hablado de «la indignante muestra de odio, intolerancia y violencia de muchas partes». Tendría que repetir las palabras de William F. Buckley en 1965 cuando se presentó a alcalde de Nueva York. Le preguntaron sobre sus seguidores racistas. Contestó que, en caso de que existieran, les diría que no quería su voto, que se fueran a buscar a su propio candidato, que él no era su hombre. Trump no ha sido sólo el hombre de los deplorables, pero gentuza como esa lleva la papeleta de Trump en su frente.