PRIVILEGIOS

Nos convertimos en economistas de ocasión cuando la gélida dentellada de la crisis. La prima de riesgo acaparaba la cháchara en la cola del horno y se opinaba en caliente como el pan recién salido del obrador. Nos transformamos en juristas de saldo cuando el entrullamiento de los independentistas. En este caso las charlas giraban en torno a la prisión preventiva y al castigo que implica la sedición y la rebelión. Bueno, también se comentó bastante la carita de miedo de Carmen Forcadell al bajar del coche oficial antes de sentarse frente al juez. Dominados por la urgencia del último minuto, ahora ya somos expertos en financiación autonómica y por fin se desatascan las lenguas para platicar acerca del cupo vasco. Al señor Rivera, el resto de los partidos de nuestra corrala le acaba de otorgar heroica categoría de pistolero solitario. Cómo le han vapuleado... Tantos palos le han propinado que resulta imposible no sentir cierta simpatía hacia él. Si siguen así le concederán un halo de mártir que repercutirá en las urnas. Al personal le encanta alinearse con el débil porque así apaciguamos nuestra siempre egoísta conciencia. Ahora bien, comprendo perfectamente que los vascos defiendan su cupo, ese chollazo que nació con las carlistadas. Esto es normal. Lo que no entiendo es la defensa del cupo emprendida por canarios, andaluces y otros. La saña que han manifestado solidarizándose con los que gozan de una injusta bicoca sorprende. Ellos sabrán. También me apabulla Montoro loando las excelencias del cupo. El hombre que disfruta masacrando la clase media vía impuestos podría disimular un poco. Afirma Montoro que no hay ningún privilegio con el cupo. Pues como no existe ningún privilegio, ya puestos que nos concedan a los valencianos un concierto y un cupo simlilar. Así todos contentos, ¿verdad?