Hace años constaté mi naufragio entre las olas de internet cuando buscaba algo, no recuerdo qué, y desde la pantalla del ordenador me achuchaban para registrarme. Lo intenté pero no pude, no supe, no acerté a traspasar ese trámite burocrático que me trasladaba hacia otros tiempos. Internet, en el fondo, con eso de registrarse era como aquellos funcionarios de antaño gastando manguitos, quevedos y vinagre en la mirada. «Le falta una póliza a este papel, vuelva mañana».

Internet, en principio, facilitaba nuestra vida pero se me antojó que las complicaciones continuaban tras un nuevo camuflaje. Al menos con aquel funcionario cascarrabias reconocías el enemigo. Ya lo dijo el fotógrafo Robert Capa tras la invasión de Normandía durante el día D: «Por primera vez vi la cara del enemigo encaramado en su trinchera». Pero aunque no veamos el rostro del otro algunos sí parece que viven con la napia cosida contra la pantalla del ordenata o del telefonillo inteligente. Por eso, uno, estas moderneces que arrastran a la militancia hacia el voto cibernético, como en el caso del chalé de la pareja bucólica, no las entiendo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mande? Si cuando se domina la ley se puede urdir la trampa aprovechando las grietas, resulta imposible observar limpieza rotunda en esas cuchipandas de las redes. Todo lo que circula en internet y las redes se manipula, se desvirtúa, se infla, se desinfla, se moldea, se reajusta y se perfila. Algunos periodistas, para chequear la higiene de la propuesta, han votado varias veces. No importa, el recuento final puede sufrir cualquier modificación en las manos del cerebrito de turno. Los votos cibernéticos segregan, imagino, el mismo valor que los billetes del Monopoly. Tras el delirante plebiscito, la pareja de pastores de diseño sigue al frente de su grey. Oh, qué sorpresa.