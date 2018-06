Teniendo en cuenta que algunos de ellos beben de la fuente intelectual de Juego de Tronos, resulta normal, incluso entrañable, que durante estas jornadas se hayan mostrado entusiasmados ante el despliegue de intrigas versallescas y cambalaches de chamarilero. Esa es la actividad política que en verdad les entretiene, les divierte y les apasiona. Para eso asaltaron los cielos y yacieron en los escaños. Lo otro, lo de mejorar una nación, lo de currar en el silencio del anónimo despacho hasta las tantas, lo de leer farragosos informes técnicos para extraer acertadas conclusiones, supone un peñazo. ¡Se va comparar! De entre mi entorno, cuando estallan estas movidas, me gusta recordar a un amigo al que he bautizado como «nunca pasa nada». Creo que ya les he hablado de él. Aunque el cielo se precipite contra nuestras chepas, él apuesta por ese «nunca pasa nada» que, la verdad, al final, se suele cumplir. Al escuchar las tertulias radiofónicas o contemplar las bravas corralas televisivas, la sensación que nos embarga es la de estar soportando un dramón interminable. Los amigos tertulianos, mientras efectúan alambiques de futuro inmediato y pronósticos acaso emparentados con el horóscopo, lucen semblantes trágicos. Pero luego uno deambula por las calles, observa al personal pimplando sus birras allá en las terrazas acariciadas por el sol, y descubre que la vida prosigue plácida, tranquila, encajonada por la normalidad. Se diría que habitamos entre dos universos. Uno es el de los medios de comunicación y su trompetería; el otro corresponde al del asfalto y circula a otra velocidad. Hace bien poco padecimos una crisis harto cruel y sospecho que eso nos blindó. Por eso, todo este ruido de moción de censura, toda esta furia de discursitos, nos deja entre perplejos y aburridos. Sabemos que nunca pasa nada. O sí.