Albert Rivera se ha sacado de la chistera un conejo enorme de catalán recrecido por La Marselllesa que ha descolocado a los adversarios porque la jugada, si sale, combina audacia y sensatez. Los nervios atacan a las otras fuerzas, y lo más suave que le han soltado a Manuel Valls, antaño primer ministro de Hollande, o sea virrey de la Grandeur, es una especie de comentario perdonavidas: «Hummm... Presenta tics autoritarios...»

Lo de calificar a alguien de «autoritario» no es sino la antesala de arrearle la pedrada de «facha». Tranquilos, todo llegará si la candidatura progresa. Valls, en efecto, como se expresa de una manera clara y rotunda en asuntos de himnos, banderas o independencias calamitosas y descalabradas, como se aleja de las pamplinas y del tono morigerado o pusilánime, sin duda adquiere contorno autoritario y fachoso para los que suele templar gaitas o situarse en ese nebuloso perfil de los que nunca se mojan. Sólo por su agenda y sus contactos ya me gustaría en Valencia de alcalde a Manuel Valls. En cambio, nuestro alcalde Ribó destaca por la profunda tirria que le profesa a cualquier iniciativa privada. Ya que Barcelona pierde cada día un poco de cacho en el tablero del Mediterráneo, deberíamos espabilar para atraer todavía más congresos, congresitos, ferias, cruceros, eventos de tenis o de petanca, cuchipandas, inversiones, romerías y actividades mutipelajes que fortalezcan nuestra economía creando empleo. Lo que hasta aquí acude en general no aterriza por la labor de nuestros dirigentes, sino pese a ellos. Una lástima. Pero cuidado, si Valls conquista, ya veremos, la alcadía de Barna y aquí seguimos con Ribó las tornas cambiarían y de nuevo nos zambulliríamos en la cuarta división de las urbes con exclusiva vocación cateta. Aprovechemos ahora que a lo mejor luego será tarde.