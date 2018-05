Ya sabemos que la sinceridad está sobrevalorada. Por eso ciertas mentirijillas de las llamadas «piadosas» filtran la calidad del aire que respiramos. Nada fastidia tanto como la voz del presunto amigo que certifica el imparable avance de las entradas de nuestra pelambrera, ese anuncio de la futura calvicie, o de nuestro sobrepeso fruto del rigor del transcurrir del tiempo. «Estás más gordo...». Lo asumo, perro, pero no te he preguntado nada y no me vengas con la imbecilidad de «yo es que siempre digo la verdad». ¿Siempre? ¿Cuándo suena el clarín de los impuestos también? En fin...

Pero si las trolas inocentes representan un pilar básico, creo yo, de nuestra sociedad, no podemos despreciar la capacidad para disimular ante presencias incómodas o situaciones adversas. Los trapos sucios, en efecto, se lavan en casa y no conviene ventilarlos en público aunque sólo sea por una mera cuestión a medio camino entre el pudor y la elegancia. «Dientes, dientes», pronunció Isabel Pantoja recomendando así a su entonces novio Cachuli que sonriese a la manera de una hiena para desesperar a los gacetilleros que esperaban una tormentosa bronca que les proporcionase imágenes preñadas de dramón cañí, folclórico, lolailo. Entre Soraya y Dolores, las damas de nuestra política que esperan recoger los escombros del PP un día de estos, no hubo dientes, sino rostros circunspectos, cargados de severidad, y miradas al frente que expresaban eso de «¿Hay alguien más aquí? Pues no me doy cuenta». Erradicada la milonga del necesario disimulo, con esos abrazos falsos que esconden las dagas, con esos besos que derraman cianuro, con ese artificial brillibrilli en los ojos que oculta la furia reptando en las pupilas, asistimos a la degradación absoluta, a la ruptura total. Los finales de ciclo, qué le vamos a hacer, apestan.