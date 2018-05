Cucharitas

Nuestra vida y nuestro mundo sólo proyectaban el blanco y negro porque así eran las imágenes de nuestro televisor. Fuimos la primera generación que creció frente a esa pequeña pantalla y nuestros recuerdos van asociados a ella. Tres inolvidables momentazos catódicos marcan mi infancia tangerina. El primero viene con ese concierto emitido vía satélite desde Honolulú (eso creo) donde Elvis Presley se ofrecía al universo. Luego llega la muerte de Franco. Está de cuerpo presente y desfilan ante él miles de españoles. En casa se mastica un ambiente grave. Mi madre permanece atenta frente al televisor y, de repente, exclama: «¡Mira, ese es Fulano de Tal, es nuestro paisano de Alberic!». Que un señor de mi pueblo estuviese allí, que pudiésemos contemplar su careto incrustado en el televisor, se me antojó milagroso. Y, finalmente, Iñigo, aquel mostachudo Iñigo, con Uri Geller quebrando cucharillas. Increíble. Como que me fui, pijama en ristre, a la cocina para agarrar una cucharita y participar en aquel evento paranormal, supranormal, psicodélico, estrafalario, circense. Tampoco olvido cuando Iñigo llevó a un señor con boina que se plantificaba unos alacranes sobre su brazo. «¿Y no le pican?», preguntó Iñigo. «No, porque si me pican saben que los mato de un manotazo», contestó aquel hombre. Me pareció la respuesta de un sabio. En realidad me salen cuatro momentazos catódicos, y dos de ellos los protagoniza Iñigo. Su fallecimiento, en efecto, nos ha provocado una catarata de vivencias. Además, justo cuando nuestra sociedad abraza la chaladura de las vocingleras redes sociales, nos ha pasmado su elegante discreción. Ignorábamos la enfermedad que le corroía dese hace dos años y él jamás se lamentó para buscar el aplauso de las lágrimas. Eso le convierte en un grande en estos tiempos dominados por enanos.