EL CHAVALÍN DESARMADO

El paso del tiempo es el fuego que reblandece la coraza incluso de los solterones más recalcitrantes. Pequeños o grandes detalles, según como se mire, así lo revelan. Por ejemplo nuestra actitud ante los críos. Cierto es que el campeón de los solterones, Josep Pla, no los soportó jamás. De ahí que, cuando le comentaron que recibiría a los príncipes de España en su masía, a la sazón Juan Carlos y Sofía, masculló sin demasiado entusiasmo lo de «bueno, vale, pero a los niños que no los traigan, ¿eh?» Para el resto de los miembros de la áspera cofradía solterona resulta imposible coronar esta sublime cumbre. Si al principio las criaturas tan sólo mostraban perfil de molesto roedor zumbón ante nuestros escépticos ojos, ahora, con los años transcurridos, adquieren hechura de bicho peculiar y simpático, siempre y cuando, claro, no los aguantemos más de dos minutos, o sea el tiempo límite para evitar una crisis de genuina ansiedad. Ayer por la mañana me crucé con una amiga a la que le profeso enorme estima. Gran lectora y cinéfila, además optó por la maternidad hace unos años. Por lo tanto, muy educado, le pregunté por su pequeñuelo, ¿ya hablaba? Sí, por los codos, y además gastaba envidiable tono risueño, afirmó. Por apuntar algo, le espeté: «Espero que en Navidad le compréis pistolas y rifles para que juegue a vaqueros...» Retorció el gesto. «He prohibido a la familia y a las amistades que le regalen juguetes bélicos», afirmó tajante. En mi inocencia creía este debate superado. Pero no. Picado, insistí: «Mujer, es para que el día de mañana aprecie las películas de John Ford, Howard Hawks, Sam Peckimpah, en fin...» Su réplica me destrozó: «Oye, pues ten tú niños y les educas a tu manera...» En esto, la verdad es que tenía razón. Aún concediéndosela, me da pena, qué quieren, ese chavalín desarmado.