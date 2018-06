Las peculiares mocedades podemitas recuperaron el regocijo existencial cuando por fin, gracias a una trabajada carambola, expulsaron a Rajoy del cielo del Poder. Y esa alegría les fertilizó hacia lo de corear uno de sus lemas favoritos: «¡Sí se puede! ¡Sí se puede!» Tras los bajones de moral experimentados por la feroz coherencia de casoplón fortificado y exclusivo de su líder, galopan otra vez en su versión más jugosa, o sea la del cántico, la de las sonrisas, la de los abrazos redentores.

Sin embargo, lo que no han tarareado es el otrora famoso «que no, que no nos representan». No nos representan cuando detentan el mando los adversarios de eso que llaman «la gente», si en cambio ellos acarician los flecos del destino entonces la representación está asegurada y, además, no se discute. Si estos son los mayores aliados de Sánchez nos ataca el tembleque. Y cómo han cambiado las tornas... Durante la solemne y austera toma de posesión observamos a un Pedro Sánchez atragantado por una sonrisa lateral en verdad rígida. Rajoy, por su parte, parecía liberado de una pesada carga y hasta lucía risueño, vivaracho, relajado. Unas cuantas horas allá en la barra del bar con los amigachos producen, desde luego, efectos balsámicos cuando la tormenta nos aplasta. «¡Sí se puede! ¡Sí se puede!» Veremos ahora si se puede subir las pensiones de los mayores hasta extremos de lujo, cumplir con el resto de colectivos desfavorecidos, aumentar los sueldos de miseria, castrar los empleos precarios, reducir el déficit y todas esas fruslerías que solemos exigir a nuestros dirigentes. Los funambulistas del circo del sol lo tienen mucho más fácil que Pedro Sánchez a la hora de contentar al público. Claro que, para ofrecer circo de palabrería y gestos huecos, cuenta con la disciplinada escolta de la cuadrilla podemita.