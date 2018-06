El brilli-brilli vendría a ser ese fulgor de lentejuela que nos reconforta el alma desde sus atractivos reflejos. Pero con ese brilli-brilli uno nunca sabe si la promesa evolucionará hacia una realidad óptima o hacia un mero juego de luces que, tras el fogonazo inicial, se mustian. Sánchez acaba de forjar un gobierno muy brilli-brilli donde abunda la inteligencia y la preparación frente al perroflautismo aventurero, descalabrado, y eso tranquiliza no sólo en nuestras fronteras, sino allende ellas. Con esta alineación el flamante presidente ha golpeado muy fino.

El polvo de estrellas representado por el astronauta Pedro Duque supone un puntazo. Este señor flaco con semblante de hidalgo austero rezuma neuronas de superdotado y, además, detalle que apenas se comenta, su esposa es diplomática, con lo cual nunca serán vanas sus recomendaciones. Apostar por Pedro Duque es jugar a caballo ganador porque conoce los entresijos de la ciencia y mantiene ideas claras frente a la palabrería confusa. Otra cosa vendrá con el presupuesto, pues al final todo dependerá de los fondos que irrigarán sus proyectos. Sin dinero seguiremos en el callejón sin salida y en la indigencia en cuanto a investigación. Si no fertilizamos las buenas ideas con el estiercol del vil metal estas no prosperan. Los Borrell, Grande-Marlaska y Nadia Calviño favorecen la irrupción del esperanzador brilli-brilli. Se les concede sensatez y amplio bagaje. Sí preocupa un tanto el deseo de la ministra de trabajo por cargarse la reforma laboral en demoledora sintonía con los sindicatos habituales incapaces de escapar de su tono rancio. ¿Ha funcionado la reforma laboral? En líneas generales sí, ahí están los datos. No estaría mal, por lo tanto, recurrir a la vieja máxima de «si algo funciona, no lo toques». Brilli-brilli. Empieza la función.