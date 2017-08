Siempre nos parece que son vicios de los demás. De 'los otros'. Siempre son los contrarios quienes odian. Nosotros, no. Lo creen los supremacistas norteamericanos y quienes les insultan. Quienes se manifiestan contra el turismo masivo y quienes los desprecian por ello. Quienes apoyan a Juana Rivas y quienes les acusan de 'feminazis'. Tengan o no razón unos u otros, lo preocupante no es el tema sino la actitud ante los debates, las discrepancias y las diferencias de criterio. El odio está presente en la historia del ser humano desde el principio de los tiempos. Desde Caín, para unos, y desde las primeras batallas entre pueblos nómadas en busca de alimento, para otros. Sin embargo, la civilización nos ha enseñado a convivir e incluso a moderar esos sentimientos de animadversión extrema hacia los demás. Lo seguimos viendo en enfrentamientos, en guerras, en persecuciones y, de forma aislada, en episodios de violencia cotidiana. Con menos frecuencia lo encontramos en nuestras sociedades avanzadas, democráticas y estructuradas, al menos de forma institucionalizada. Nos parece que es lo propio de otros pueblos y naciones donde las reglas de la convivencia han saltado por los aires como Siria, Yemen o Sudán del Sur. En esos entornos es la misma autoridad la que construye un discurso del odio que nutre a su propio bando y justifica al contrario. Pero en nuestras comunidades, los dirigentes se cuidan mucho de no caer en esa trampa. O se cuidaban. En los últimos años, ya sea por efecto del populismo o por el intento de combatirlo, lo cierto es que asistimos, atónitos algunos, a un incremento de la presencia social del odio. O que nos acostumbramos a manifestar la disensión increpando, no dialogando. Las redes sociales no ayudan, es cierto. Pero el odio está en quien escribe, no en la web.