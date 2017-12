La hemeroteca te oxigena vida. La que has disfrutado y la que te han contado. Abro un tomo con periódicos de 1969 y pasando esas páginas inmensas, con escasas imágenes y preñadas de anuncios, encuentro uno que me llama la atención. 'Roig. Matadero general frigorífico para mayoristas. Calle San Isidro de Tavernes Blanques'. En mi municipio, conocido en los años 70 como el pueblo de las carnes. Porque no sólo despuntaba el germen de Mercadona, también estaba el Riojano, carnicería la plaza y Frigoríficos Marqués, que años después se convertiría en Oscar Mayer. Una localidad dinámica, con una industria boyante, que alojaba empresas de refrescos como La Casera, El Siglo o EKO, disfrutó de La Blanca y se hizo mundialmente conocida con Lladró. La visita de Michael Jackson a la fábrica un 19 de septiembre de 1992 fue más que tsunami. El rey del pop pidió visitar la ciudad de la cerámica. Acompañado de su hijo y arropado por la familia propietaria -todavía bien avenida-, disfrutó como un niño del recorrido y acabó besando la figura de Campanilla de la novela 'Peter Pan y Wendy'.

Eran años felices. Los valencianos tomaban la calle Sagunto para comprar carne y embutido en este minúsculo pueblo. En menos de un kilómetro cuadrado se acumulaba riqueza y puestos de trabajo. Ahora sólo se recuerda en los papeles, con la única excepción de Roig, que mutó en Mercadona. Propiedad en su origen de Francisco Roig Ballester y su esposa, Trinidad Alfonso Mocholí, en 1981 Juan Roig y su esposa, junto a tres de sus cinco hermanos, Fernando, Trinidad y Amparo, compraron la empresa a sus padres. Del resto, poco o nada queda. Lladró entró en decadencia y cruenta batalla familiar y las demás fábricas murieron. Queda su gente, emprendedores, pequeños Roig que también ilustrarán hemerotecas.