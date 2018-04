Lo niego todo / aquellos polvos y estos lodos / lo niego todo / incluso la verdad». Estribillo de la exitosa canción de Joaquín Sabina. Letra de cabecera de nuestros políticos. Ni estuve ni se me esperaba. No me acuerdo de nada. Yo no lo hice. Lo niego todo. Es tan ridículo que duele. Ver a Manuel Chaves -solo estuvo 19 años al cargo de la Junta Andalucía- decir que no sabía cómo se daban las ayudas en los ERE resulta un insulto. El dirigente está acusado de diseñar y mantener un «sistema opaco» para conceder 855 millones para empresas en crisis entre 2001 y 2010. Es decir, que el primer gestor de la comunidad no conocía para qué se utilizaba tal cantidad de dinero. Si esto fuera verdad, que es como creer en los unicornios, tendría que ser inhabilitado de por vida por inútil y por descuidado. También niego que me regalaran un máster. Cristina Cifuentes lo ha refutado todo durante días hasta que ha tenido que admitir que recibió facilidades para conseguir el título. Esto no significa que lo cursara, solo que en la pared tiene enmarcado el diploma. Cuando saltó la noticia ella misma fue al cobertizo y sacó la pala para cavar su tumba política. La dirigente se empeñó en ello con justificaciones peregrinas y con escasas pruebas. Lo ha logrado. «Si es para hacerme daño / sé lo que me conviene / he defraudado a todos / empezando por mí». Sabina parece cantárselo a la presidenta de Madrid. Por cierto, ha sido grotesco ver cómo los políticos españoles mutilaban con celeridad sus currículum. El expediente inflado es todo un clásico entre la clase pública. El maestro fue Luis Roldán. Se llegó a adjudicar una licenciatura en Empresariales, una Ingeniería y un máster en Economía. Lo único que hizo fue acabar el Bachillerato. Y ahora emergen sus discípulos. Pero lo niegan todo. Faltaría más. Olé Sabina.