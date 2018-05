Fustigan nuestras emociones, galvanizan nuestros apetitos, encauzan nuestras frustraciones, alimentan nuestras pasiones e incluso inducen nuestro posible voto mandándonos mensajitos que, alejados de la inocencia, transforman nuestro pensamiento inyectándonos dulce veneno de red social. Nos manipulan con tal arte que ni siquiera sospechamos que nos retuercen sutilmente las meninges hasta alcanzar certera manipulación. Y tan contentos. Las víctimas del accidente del metro yacían en el olvido, hasta que un programa de TV posó su ávida mirada sobre ellas. Por fin reaccionó la gente para arropar a esos familiares preñados de dolor que hasta entonces se reunían en soledad. Este ejemplo no dice nada bueno de nosotros como sociedad. Sin el latigazo catódico resulta ardua tarea extirparnos de la comodidad del sofá. Nueve años de cárcel se precipitan sobre la cabeza de Milagrosa Martínez. Así lo ha ratificado el Tribunal Supremo al desestimar el recurso. ¿Y? Pues cierta indiferencia general. Cae demasiado lejos aquella mandanga y ni siquiera recordamos los delitos de doña Milagrosa. Sí, algo de un reloj que le regalaron los tentáculos de Gürtel, algo de malversación, una cosa llamada cohecho pasivo (¿eso qué es?) y tal y tal, pero el meollo se difumina en ese horizonte entre pastoso, grasiento y técnico que nos espanta. ¿Saldrá el personal a la calle para celebrar la condena y aplaudir a los jueces? ¿Tomará el asfalto el pueblo para quejarse por la ruda pena y abuchear a los jueces? No, claro que no. En este caso la maquinaria de la habitual agitación y propaganda no cruzará los limites normales porque la sentencia carece del fulgor mediático que nutre el estrépito. El ruido y la furia se reservan para las ocasiones donde pueda florecer nuestro lado primitivo de justicieros rococós. Nueve años. En fin.