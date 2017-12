Quizá sea interesado amor de barrio, pero me encanta la avenida del Reino de Valencia. Su trazado diagonal, espigado, angosto e infinito la distingue porque quiebra la simetría del Ensanche y la magnificencia de su hermana mayor, la Gran Vía Marqués del Turia. Las viejas y esbeltas palmeras que la jalonan le otorgan aire de viejo dandi algo desmochado que, en su decadencia, mantiene intacta la dignidad. Además, esa avenida, sospecha uno, destila un carácter fronterizo porque separa Ruzafa del Ensanche. Guarda contorno de frontera invisible pero, a la vez, evidente. Bueno, abandono la lírica barata: me mola un huevo la avenida Reino de Valencia y he vivido a uno y otro lado, siempre a su vera, bajo su influjo.

Ignoro si en el futuro seremos todos ciclistas reconcentrados o nos trasladaremos por el aire mediante drones en plan blade runners de pacotilla. No me pronuncio acerca de la bicicleta a piñón fijo para nuestros desplazamientos. Pues igual sí o igual no. Pero me sorprende el empeño de nuestro ayuntamiento a la hora de su expansión vía carriles bicis por doquier. Andan las entrañas del consistorio paralizadas a la hora de facilitar actividades económicas que precisan la correspondiente licencia, sin embargo, con lo de la sagrada bici muestran velocidad de bólido. Así, van a crear un carril bici en Reino de Valencia porque les apetece, y me me parece bien que para eso mandan, y porque les concede respaldo moral esos 67 votos de gente que habita en la zona. 67. Sí. Huele a broma, pero es cierto. A mí, desde luego, nadie me avisó para la votación y procuro estar informado. Durante la nochevieja del 2002 yo vivía en el piso-bonsai de la calle Salvador Abril, monté una fiesta en aquellos 50 metros cuadrados y reuní a 78 almas errantes. Ese grupo de beodos habría ganado cualquier votación.