LA ÚLTIMA FRONTERA

Ya es un lugar común decir que el suelo está agotado en Valencia y que la huerta es intocable. Ante esa tesitura, el único territorio virgen que queda por explorar es precisamente el que conecta la ciudad con el mar. La franja litoral que va desde Nazaret hasta la Malvarrosa y que se adentra hasta el corredor mediterráneo está en plena ebullición.

Tocaba y desde hace tiempo, que dirían los vecinos, hartos de soportar solares embarrados o repletos de basura, caminos de tierra por donde sólo se ven perros paseando de vez en cuando, o edificios ruinosos que en el mejor de los casos están ocupados ilegalmente.

El azar ha querido que coincida en el tiempo la recuperación económica y la decisión del Ayuntamiento, heredada del anterior mandato, de no tocar la huerta. La compraventa de solares está al orden del día en el barrio del Grao y no es extraño que algunos propietarios del Cabanyal reciban ofertas por sus propiedades de empresas radicadas en Estocolmo o Londres. Es lo que lo tiene la globalización. Desde la fiebre del ladrillo en los años 90 no se había vivido nada igual.

Sirve como ejemplo la próxima subasta de solares públicos en el Parque Central, donde los compradores querrán ciertas garantías políticas de que el soterramiento de las vías y la nueva estación Central será un hecho en unos años. Pero sería un error dejar fuera de esta ecuación la prolongación del túnel de Serrería, la gran olvidada en el debate de este mandato y, para mí, la clave para conectar Valencia con el mar.

Sólo hay que darse una vuelta por la avenida de Francia y contemplar el final de un gran barrio convertido en un callejón sin salida, donde dentro de poco los escolares del colegio 103 saldrán de clase mientras a pocos metros circulan los trenes. La gran barrera de hierro afecta y mucho al desarrollo del nuevo Grao, a las Naves y hasta a la desembocadura del viejo cauce y su conexión con Nazaret y la Marina, nada más y nada menos.

De poco sirve que el Ministerio de Fomento redacte un nuevo proyecto para el túnel pasante, o que mejore el acceso por la V-21, con las obras a punto de empezar. La última frontera, el reto, se encuentra en esa valla metálica oxidada que impide crecer a Valencia. Da hasta cierta pena que el Ayuntamiento se dedique a experimentar con bacterias para eliminar la pudrición del agua en el viejo cauce y que este verano haya menos quejas por los malos olores.

La prolongación del túnel y de los colectores es algo que debía estar resuelto hace años. La exalcaldesa Rita Barberá llegó a presentar alternativas y presupuesto a la vicepresidenta Fernández de la Vega, aunque aquello se guardó en un cajón. El Gobierno no está ahora en su mejor momento con la moción de censura presentada y Ciudadanos haciendo cuentas de los diputados que puede ganar en el próximo sondeo, aunque es obligación de todos que este proyecto siga en agenda.

En el Cabanyal todo va más rápido incluso, con el sector privado como siempre tirando primero. El Plan Edusi es todavía una bonita idea y el Plan Confianza ha tenido un efecto muy limitado, dejando calles flamantes donde recaen viviendas ruinosas. El Ayuntamiento encargó un plan que sustituyera a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez sin presentar todavía, mientras las inversiones municipales se concentrarán en 2019 para que tengan un mayor efecto electoralista.

Malo para el barrio, que será espectador de las disputas entre los socios del gobierno tripartito conforme avance la cita electoral. El Consistorio ha conseguido suavizar las protestas por los ruidos nocturnos en la conocida como zona cero y las críticas por la desaparición de jardines en la calle Doctor Lluch, aunque la llegada del verano hará que arrecien algunas cuestiones como el botellón junto al paseo marítimo.

Las playas se convierten desde el próximo fin de semana en uno de los barrios más importantes de la ciudad, con las banderas azules habituales, los gorrillas y los manteros que perjudicarán a hosteleros y comerciantes del mercadillo diario. Desde el año pasado ha cambiado poco o nada, con los mismos solares y los planes urbanísticos sin resolver.

Entre Nazaret y el Cabanyal, la Marina se presenta como otro escenario donde se fijan los inversores. De momento con la rehabilitación del Tinglado 2 y unas obras de adecuación en la base del Alinghi, antesala de la llegada de Telefónica a la dársena. Aperitivos de las piezas más apetecibles para las empresas como los Docks o la torre de hasta 30 plantas que albergará un hotel. Igual que en el resto, se dejará para 2019.