El riesgo de perder un tesoro

Mucho se ha hablado este mes del supuesto perjuicio que causan las viviendas turísticas. Sin ir más lejos, el lunes pasado abogaba en esta misma sección por un debate sosegado que evitara radicalismos tanto por parte del Ayuntamiento como de los sectores afectados.

Pero es que el asunto se está precipitando y urge volver a tocar el tema. En Les Corts se aprobó la semana pasada la enmienda promovida por el gobierno municipal que deja prácticamente la actividad de las viviendas turísticas en manos de lo que diga la ordenanza de cada municipio, a lo que se ha unido un reciente refuerzo en las inspecciones para ilegalizar aquellos que incumplen la normativa de Valencia.

Además, este sábado se produjo una manifestación por las calles del cap i casal contra la saturación turística. De momento un asunto menor porque acudieron unas doscientas personas, pero que aporta un nubarrón más a un debate enrarecido por la precampaña electoral.

Dicen los que saben de esto que es peligroso legislar en caliente y no les falta razón. Sin alinearme con ninguna de las partes, me llama la atención que la concejalía de Turismo quiera crear una comisión de seguimiento de los apartamentos con la Federación de Vecinos y la Unión Hotelera. ¿Qué pasa con las tres asociaciones del sector de las viviendas turísticas que funcionan en Valencia? ¿Por qué no tienen voz en este proceso?

Un Ayuntamiento que presume de participación ciudadana y transparencia no encaja con esta manera de trabajar, por lo que es previsible que esto se rectifique cuando empiece ese proceso. Y entonces, las empresas del sector pondrán sobre la mesa una encuesta realizada por el propio Consistorio, donde se indica que al 72% de los vecinos no les importaría tener un piso turístico en su edificio o barrio.

¿De qué estamos hablando entonces? Es claro que el sector debe quedar regulado, pero parece que la opinión de la mayoría no pasa por estrangularlo hasta su desaparición. Más que nada porque en el mismo informe se señala que el turismo es el sector económico más importante para la ciudad en la actualidad.

Y esto no ha aflorado en un día, sino que viene de lejos. Ha pasado mucho tiempo desde que en la entrada a Valencia por la avenida Cataluña, antes de la inauguración del by-pass, se invitara a los turistas que seguían hacia Alicante a visitar la ciudad en unas pocas horas. Una ruta exprés era todo a lo que aspirábamos en la capital de la Comunitat. Ahora queremos que se queden y durante muchos días.

De otra manera no se entendería la apuesta de grandes proyectos como la Ciudad de las Ciencias, la Marina o si me apuran el CaixaForum que albergará el Ágora. ¿Es que alguien piensa que la Fundación La Caixa se conforma con que sólo vayan escolares a las exposiciones?

Pues eso, algo de mesura en esta historia que corremos el riesgo entre todos de convertir el oro en plomo o en escoria de la peor calidad. Antes de cerrar apartamentos a saco, convendría reforzar por ejemplos la respuesta policial a las denuncias vecinales. Seguro que si a los propietarios de los pisos les caen unas cuantas multas, controlan más a quiénes tienen alojados. O de modificar la normativa para que incluso se hagan cargo de más gastos comunitarios que el resto de los propietarios de la escalera.

Todo lo que sea avanzar hacia un entendimiento es positivo, menos poner la soga al cuello a los dueños de las viviendas. Escándalos hay en algunos casos, por supuesto, eso no lo niego. Incluso excesos a la hora de desalojar inquilinos para reformar bloques enteros. Pero de ahí a hacer tabla rasa con más del 70% de la oferta actual de apartamentos, es pasarse bastante, sobre todo cuando hablamos de un gobierno municipal que ha hecho poco o nada por el centro histórico este mandato, salvo cerrar un puñado de calles al tráfico.

Me quedo finalmente con la intención del alcalde Joan Ribó de pedir a los restaurantes de comida rápida que reduzcan sus envases por la gran cantidad de basura que generan en los alrededores de los locales. ¿Hablamos del aceite doméstico? Es cierto que en los últimos tres años se ha duplicado su recogida hasta las 23 toneladas anuales, pero es tan ingente la cantidad que se sigue vertiendo al alcantarillado y perjudica la depuración de aguas residuales que antes de pedir a los hosteleros algo así, sería mejor aumentar los lugares de recogida.