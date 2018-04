Valencianos en Azerbaiyàn

Un empresario valenciano me contó hace años sus aventuras para, aún en tiempos de Franco, llegar a la China comunista de Mao Tse-tung y comprar para sus fábricas un producto que necesitaba y que en aquel país estaba mucho más barato. Era otra época, claro está. Ahora casi todo viene del Sudeste asiático, como se puede comprobar por los datos que ofrece el Puerto de Valencia acerca de la procedencia de las importaciones. Se murió Franco, también Mao, España entró en la entonces Comunidad Económica Europea y hoy Unión Europea, se derribó el muro de Berlín, desapareció la Unión Soviética, llegaron los vuelos 'low cost' y con ellos la facilidad para ir a todas partes. Comprar hoy día en China es ya una rutina para muchas empresas, como para los particulares viajar a Nueva Zelanda, a Madagascar o a la Patagonia. Ya no quedan territorios por descubrir, ya no hay selvas vírgenes o bosques inexplorados. Ya no hay islas perdidas en las que un soldado japonés de la II guerra mundial puede aguardar durante décadas a que termine el conflicto sin enterarse de que acabó hace años. Todas las ciudades se han convertido en objeto de atención del sector turístico porque todas, o prácticamente todas, tienen algún atractivo que ofrecer. Pero aunque cualquier destino esté ahora al alcance de nuestra mano, sigue habiendo categorías. No es lo mismo viajar a Londres que a Sidney. No tiene el mismo glamur París que Mogadiscio. Y todavía quedan en el imaginario colectivo rutas, regiones o ciudades exóticas, poco conocidas, difíciles de ubicar en el mapa, de las que se sabe poco y a las que llegan escasos visitantes. En una hipotética encuesta entre valencianos, me atrevo a asegurar que no muchos serían capaces de situar la localización exacta de Azerbaiyán, una de las exrepúblicas soviéticas, y con esto no pretendo despreciar la importancia geoestratégica, histórica y cultural de este país. Sin embargo, entre los que sí han viajado al lejano Azerbaiyán están numerosos políticos valencianos del PP reclutados para la misión internacional por el todavía senador y miembro de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, Pedro Agramunt. Los también senadores José María Chiquillo, Manuel Altava y Juan José Ortiz y el diputado autonómico Vicente Betoret formaron parte de una comitiva de 'observadores internacionales' de un proceso electoral azerí. Chiquillo ha viajado hasta en cuatro ocasiones más, dos como portavoz de la comisión de Cooperación del Congreso, otra como portavoz del PP en el Senado y la última como presidente de la red internacional Ruta de la Seda de la UNESCO. Los valencianos pueden estar orgullosos de estos políticos del PP. Aunque ellos no sepan dónde está Azerbaiyán, los dirigentes populares son unos expertos.