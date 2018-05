No todo vale en el fútbol

Por la repercusión social que tiene el fútbol, determinadas actitudes adquieren una significación que en otro entorno pasarían desapercibidas o no tendrían tanta trascendencia. Los futbolistas son admirados, casi idolatrados, seguidos no sólo por lo que hacen sobre el terreno de juego sino por sus opiniones fuera de ellos, por cómo visten o por lo que dicen en las redes sociales. El fútbol es como una gigantesca pasarela de moda a la que asisten extasiados millones de fieles espectadores. Los clubes y las selecciones se convierten en referentes identitarios de pulsiones nacionales, lo que obliga a sus dirigentes a andar con especial cuidado, a no fomentar a los grupos de hinchas radicales, a vigilar el tono de sus declaraciones. Hay ocasiones, momentos más allá de las victorias y los títulos (cuando llegan, si es que llegan...) en que el seguidor de un equipo siente un legítimo orgullo de pertenecer a esa colectividad. Repasando más de cuatro décadas de valencianismo puedo entresacar unos cuantos: el día en que el entrenador holandés Guus Hiddink obligó a retirar una bandera con simbología nazi que portaban los ultras del Valencia en Mestalla; o aquella mítica pancarta de la peña Gol Gran, 'Copa del 71: Paul Preston miente', que apenas entendieron Rafa Lahuerta y cuatro más pero que reflejaba a la perfección cómo el Barcelona y el catalanismo han conseguido elaborar un relato alrededor de un victimismo que las más de las veces es pura invención, en este caso a nuestra costa; o el minuto mágico en que el estadio a coro se puso a cantar «vamos Pablito Aimar, que la gloria volverá...» en la primera visita del argentino como rival. No eran ocasiones para celebrar un gol, un éxito, una clasificación, eran otra cosa, una reivindicación de compromiso, de valores y de autenticidad. Por contra, hay otros momentos de vergüenza, de bochorno, más allá, insisto, de lo estrictamente deportivo, de derrotas, eliminatorias perdidas, goleadas, humillaciones. El pasado miércoles fue uno de ellos. La infame pachanga interrumpida por rezos y tormentas de arena en un país de más que dudosas credenciales democráticas y en el que la igualdad de la mujer se antoja un sueño imposible ofendió a más de un valencianista. Los 500.000 euros recaudados por este bolo no justifican la imagen de una mujer con burka sobre el terreno de juego. Como tampoco es para sentir ni orgullo ni mucho menos tranquilidad ante la retransmisión de este partido por parte de la nueva televisión autonómica. Es fácil imaginar lo que estarían diciendo los hoy gobernantes si siendo ellos oposición al PP en el poder se le hubiese ocurrido ofrecer a los valencianos este partido. A no ser, claro está, que por tratarse de un país de religión musulmana el tripartito se lo permita todo.