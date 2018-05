Urbanismo... ¿Progresista?

Por esas vueltas (sorprendentes) que da la vida, ahora resulta que lo progresista, lo avanzado y hasta lo solidario y comprometido es mantener un bloque de viviendas de pésima calidad, y okupadas muchas de ellas, en mitad del Cabanyal para combatir el proceso de gentrificación que amenaza al barrio. Los defensores de mantener este conjunto de edificios construido en los años cincuenta (València en Comú, la marca podemista) alegan que lo contrario sería favorecer la especulación, sacar a los vecinos de su hábitat, desnaturalizar una zona de Valencia que tiene unas características muy propias, muy 'de poble'. Pero entre el derribo puro y duro y una rehabilitación que por el estado de los inmuebles parece casi una misión imposible existe una tercera opción que al parecer nadie contempla y que, sin embargo, probablemente sea la auténticamente progresista. Consistiría en derribar y reconstruir los edificios, con estilo y comodidades propias del siglo XXI, manteniendo a aquellos propietarios que estén legalmente instalados y desalojando a los que han pegado una patada a la puerta y se han metido dentro de un piso que no es suyo. Y aquí, obviamente, encontramos la primera dificultad, la de la complicidad de la izquierda radical con el movimiento okupa. La segunda es la falta de imaginación e iniciativa de la Administración pública -da lo mismo su color político- para abordar la regeneración urbana de barrios con riesgo de marginalidad. Se vio hace años -gobernaba entonces el PP- en la Fuensanta, donde también se apostó por rehabilitar unas viviendas muy humildes que se habían edificado para alojar a damnificados de la riada del 57. El proceso no ha servido para mejorar la calidad de vida de este barrio, uno de los que presenta índices de pobreza más alarmantes de toda la ciudad. El caso del Bloque de Portuarios es muy similar, con defectos estructurales y con una degradación creciente que aconsejan claramente su demolición. Lo fácil es o bien tirarlo todo abajo o bien sostener que hay que mantenerlos, con ese postureo típicamente progre que pone en el punto de mira cualquier iniciativa que tenga que ver con el sector inmobiliario. La operación se podría costear incrementando las alturas de los inmuebles, con el fin de que no resultara tan gravosa para la Generalitat y el Ayuntamiento. En la misma ciudad en la que se niega el valor patrimonial a un viejo cine amenazado -el Metropol- uno de los partidos que integran el equipo municipal de gobierno maniobra para salvar unas fincas ruinosas con la excusa de que ahí vive «una comunidad». Si hubieran leído el reportaje en este periódico de Paco Moreno (9 de abril: 'Los vecinos más olvidados del Cabanyal: ascensores rotos, suciedad, cortes de luz y 47 viviendas okupadas') no dirían lo mismo.