Preguntas a zapatero

Sentí mucho no poder asistir la semana pasada a la conferencia que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pronunció en el Club de Encuentro Manuel Broseta. Me hubiera gustado tener la oportunidad de hacerle algunas preguntas que tal vez pequen de ventajistas pero que a la luz de los acontecimientos que se están produciendo creo que eran pertinentes. Son estas cinco:

1ª Viendo la situación hidrológica de las cuencas españolas, el excedente de agua en los ríos de la mitad Norte y la sequía en el Sureste español, ¿se arrepiente de haber cedido a las presiones de aragoneses y catalanes (no sólo de los nacionalistas sino también de sus compañeros socialistas) al dejar sin efecto la pieza clave del Plan Hidrológico Nacional, que era el trasvase del Ebro, lo que supuso elevar a categoría la insolidaridad territorial y escenificar la debilidad del Estado cuando es desafiado por alguna o algunas de sus autonomías?

2ª ¿No cree que cometió un grave error al asegurar que aceptaría la reforma del Estatut catalán que aprobara el Parlament y que con ello dio alas a los separatistas, les ofreció posteriormente todo un argumentario con el que sentirse agraviados y abrió de esta forma un enfrentamiento entre Cataluña y España que lejos de resolverse cada vez parece tener una solución más complicada y que pone en jaque el propio futuro del Estado?

3ª ¿Está orgulloso de una ley de memoria histórica que ha reabierto unas heridas que parecían felizmente cerradas gracias a la Transición y ha vuelto a situar en el centro del debate un conflicto civil que terminó hace más de ochenta años sin aportar más que resentimiento y revanchismo trufado de incultura, como acaba de demostrar la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau?

4ª ¿No piensa que fue un error la política de estigmatizar primero y arrinconar después al Partido Popular como si no fuera una formación democrática y que esa táctica perversa, cortoplacista e irresponsable ha contribuido al empobrecimiento de nuestra cultura política y al enrarecimiento de la convivencia entre los ciudadanos?

5ª A la vista de como se están desarrollando los acontecimientos en Venezuela y teniendo en cuenta los antecedentes y las credenciales no precisamente muy democráticas del presidente Maduro ¿se ratifica en la labor de mediación que llevó a cabo en aquel país o reconoce que lo que en realidad ha ocurrido es que -por decirlo crudamente- el dirigente venezolano le ha tomado el pelo?

Me hubiera gustado ir y hacerle estas preguntas al expresidente Zapatero pero casi me alegro de no haberlo hecho porque puedo imaginarme sus respuestas. Y la verdad, como diría José Mota, «ir pa ná, es tontería».