lo peor, hacer el ridículo

Empeñados en llamar la atención como sea, en no pasar desapercibidos, en parecer no ya ciudadanos normales sino los más enrollados de la clase, ese típico compañero juerguista con el que salir de fiesta un sábado por la noche, los políticos son capaces de cualquier cosa, de bailar las veces que sea, de fotografiarse con su perrito o de confesar en un programa de televisión que después de un novio vino... una novia. La táctica es opinable. A mí me parece empobrecedora del debate político al reducir a nuestros representantes a su faceta lúdica, olvidando que están donde están para gestionar los asuntos públicos, por lo que sus cuestiones privadas, sus aficiones y hasta sus pasiones ocultas, no son de interés salvo que interfieran en el desempeño de su trabajo. Pero como norma general, nadie o casi nadie se atreve a salirse del guión establecido, no sea que lo tilden de antipático, de ser antisocial. En todo caso, una cosa es el recurso a la política espectáculo, a las camisetas en los parlamentos, el estriptís, la impresora, las esposas o lo que haga falta, y otras es acabar siendo objeto de parodias, motivo de burla y escarnio, no siendo tomado en serio ni por sus compañeros de coalición postelectoral. Y eso, en definitiva, es lo que le está sucediendo al concejal de Movilidad (Sostenible), Giuseppe Grezzi, convertido por obra y gracia de Joan Ribó en la estrella de la corporación local, el concejal objeto de las iras y también de las chanzas de propios y extraños. Lo de menos es que su afición a la bicicleta pretenda elevarla a la categoría de religión urbana oficial, lo peor es que hace gala de un sectarismo de tal calibre que le impide ver y analizar los problemas con un mínimo de sensatez, de cordura, de racionalidad. Si así lo hiciera, habría evitado por todos los medios aparecer ante la opinión pública como un dirigente déspota e insensible ante una tragedia como es el cáncer infantil, que conmueve a cualquier ser humano. Pero él se dedica a aplicar su catecismo ecologista, sin excepción, como buen fundamentalista, y antes ve la contaminación que un domingo por la tarde provocan 500 motoristas que el fin social de su concentración y marcha por la ciudad. Ha conseguido irritar a otras concejalías del equipo de Gobierno y aparecer ante la ciudadanía como un friki que a base de excentricidades y provocaciones (como la camiseta dando latigazos a Rita Barberá, solidaria, sostenible, inclusiva y paritaria donde las haya) llegó al cargo y ahí sigue, colapsando cada día un poco más la ciudad, deteriorando el servicio público de la EMT y hasta prohibiendo una concentración motera con un fin benéfico. Si lo peor que le puede pasar a un dirigente es hacer el ridículo, Grezzi lo ha conseguido. Aunque la culpa no es suya sino de quien lo protege.