LA MENTIRA DE LOS «MIL PONTS»

La política corre el riesgo de quedarse en el limbo de las ideas generales, construcciones intelectuales que no consiguen bajar a la realidad, que no salen del plano teórico y no sirven para solucionar los problemas a los que se enfrenta la gente cada día. En el debate sobre el modelo lingüístico a implantar en la educación de la Comunitat Valenciana, los partidos del tripartito tratan de convencernos de que no se discrimina a nadie, que se mantiene la libertad de elección de los padres, que no van contra el castellano y que se respeta la cooficialidad de las lenguas que establece el Estatuto de autonomía. Pero eso son sólo palabras huecas. La cruda realidad es que poco a poco van imponiendo una primacía del valenciano y un arrinconamiento del castellano que si no fuera por las resoluciones de los tribunales ya hubiera llegado mucho más lejos. Hace apenas unos días, un vecino de mi barrio me contaba su experiencia. Es un inmigrante turco que se vino a trabajar a España hace años con su mujer. Aquí ha nacido su único hijo. El matrimonio habla el castellano con fluidez. Llevan a su pequeño al colegio público de la zona y ahora les anuncian que el curso próximo la enseñanza será preferentemente en valenciano, porque como tantos otros centros ha escogido esta vía por las facilidades que les ofrecen desde conselleria. «Ya no es por mi hijo, que al fin y al cabo es pequeño y puede aprender, es por mí, porque así no voy a poder ayudarle, porque me va a costar más ya que yo no hablo el valenciano», me contaba mi vecino, un extranjero perfectamente integrado en España y que ahora se encuentra con una inesperada barrera idiomática. Los discursos de cara a la galería de defensa de los inmigrantes quedan muy bien, ofrecen una imagen del político indudablemente progresista, le confieren la acreditación de auténtico demócrata que otorgan los partidos de izquierdas. Y sin embargo, los inmigrantes que residen en la Comunitat Valenciana -como los que lo hacen en las Baleares, el País Vasco y sobre todo en Cataluña- se enfrentan a la discriminación que representa para ellos la generalización de una educación en la lengua autóctona de cada autonomía (en el caso catalán, es el único modelo). También es un recurso infalible el aderezar un discurso o una campaña de promoción con una cita literaria, y si es poética mucho mejor. «Construiré mil ponts mil vegades, sols per estar amb tu», son los versos utilizados por la Generalitat para fomentar el uso del valenciano («Sempre teua. La teua llengua»), inmortalizados por el conseller de Educación y Cultura, el nacionalista Marzà, en una camiseta blanca con las letras en negro. Como lema, fenomenal, pero lo cierto es que es una gran mentira, porque lejos de construir puentes los dinamitan.