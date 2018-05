El lobby de los profesores

Hay que descubrirse ante ellos, hay que reconocer el éxito de su estrategia. Poco a poco, curso a curso, van consiguiendo que en los colegios valencianos -en los públicos, por supuesto- se vaya imponiendo la jornada continua, vieja aspiración del colectivo docente. Una decisión que afecta a la vida de cientos de miles de alumnos, y consiguientemente a la de cientos de miles de familias, ha pasado de refilón, sin apenas debate, sin que los partidos políticos tomen postura, temerosos todos de enfrentarse a los maestros, de enemistarse con un sector cuyo poder e influencia es muy superior al de su consideración social. Porque, en efecto, lo de ser profesor de Primaria, el clásico maestro, siempre ha sido visto en España como algo menor, una profesión de segundo nivel, una carrera facilona, en contraste con el prestigio del que gozan en otros países. Y el caso es que de ellos depende nada menos que la educación de nuestros hijos, aunque no en exclusiva porque el primer centro de enseñanza es el propio hogar, pese a que muchos padres, o algunos padres, hagan dejación de sus funciones. El poder y la capacidad de influencia que para lo bueno y lo malo pueden llegar a tener los profesores es perfectamente comprobable en el caso de los nueve docentes catalanes que señalaron, avergonzaron y estigmatizaron públicamente a los hijos de los guardias civiles, una intervención repugnante, vomitiva y presuntamente delictiva con graves consecuencias en la autoestima de los niños y en su capacidad para socializarse en un entorno tan complicado como el de Cataluña. En Les Corts -la auténtica casa del pueblo- apenas se ha debatido sobre la jornada continua en las escuelas, una reforma de un enorme calado, de una gran trascendencia. Como si fuera un asunto menor, sin apenas interés, los profesores han logrado circunscribirlo a la autonomía de cada colegio, a la decisión de los padres, sacándolo de la agenda pública. Y si en un centro dicen que no, que mejor siguen con la jornada partida, al cabo de un tiempo se vuelve a plantear, hasta que salga lo que se busca. Nadie ha ofrecido una explicación convincente, argumentada y fundamentada de los beneficios del horario continuado para los niños, mucho menos para los padres. Y de su repercusión en la calidad de la enseñanza, ni hablamos. Lo único seguro es que a quienes claramente les conviene es a los profesores, de ahí el interés de su sindicato de cabecera y caballo de Troya del nacionalismo catalanista en las aulas. El PP, como en tantas cosas, les dejó hacer, no sea que se enfaden, no sea que nos monten un lío.Marca PP, ya saben. No iba a ser Compromís quien les pusiera obstáculos, así que en esto Marzà se ha comportado como un perfecto Poncio Pilatos, me lavo las manos. Y ellos, poquito a poco, se salen con la suya.