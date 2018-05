Gregorio Cano y 'la Manada'

Condenado a 167 años por 17 violaciones consumadas y 40 tentativas, Gregorio Cano ha salido de la cárcel de Barcelona donde ha estado 20 años recluido. Él, claro, dice que está no sólo arrepentido sino rehabilitado, pero los expertos dudan de que sea así y advierten de que el riesgo de reincidencia es elevado. No sería el primer caso, es más, suele ser desgraciadamente habitual que los violadores múltiples vuelvan a delinquir. Precisamente, hace unos días, en Francia, provocó una enorme conmoción la noticia de un reincidente que violó y mató a una niña de 13 años. En 1996 ya había sido condenado por la violación de otra joven de 15 años.

Hasta aquí los hechos. Y a partir de aquí las preguntas. ¿Cómo es posible que después de este tipo de casos o del de Tomás Pardo Cano, que en un permiso penitenciario violó e intentó matar a una mujer en una zona situada entre Martorell y Castellbisbal, se siga negando la necesidad de contar con una figura como la prisión permanente revisable que pueda servir para solucionar la imposible reinserción de seres asociales? ¿No es legítimo preguntarse por qué una sentencia que sin duda es criticable y que seguramente no ha logrado ajustar el relato de los hechos que se consideran probados con la calificación jurídica de los mismos (abusos en lugar de agresión) ha provocado una movilización ciudadana que nadie se esperaba y sin embargo la salida de prisión de un violador múltiple pasa desapercibida en cuanto a reacción popular? ¿No deberían los promotores de las protestas y las manifestaciones contra la sentencia de 'La Manada' reflexionar acerca de la posible contradicción en la que incurren cuando muchos de ellos aplican el criterio supuestamente progresista (y que otros preferimos calificar de buenista) para que este tipo de delincuentes sexuales o los asesinos múltiples no pasen toda su vida en prisión y luego, por contra, pretenden que un tribunal haga justicia escuchando lo que se dice en la calle, sin tomar en consideración las pruebas y sin atender lo que determina el Código Penal? ¿Cómo es posible esa doble vara de medir, esa ambigüedad moral que en unos casos lleva a pretender aplicar la mano de hierro mientras en otros se apuesta por la opción más favorable al delincuente y que deja en situación de riesgo a la sociedad? ¿No será -aunque no sea políticamente correcto apuntar esta posibilidad- que las modas, las tendencias, el pensamiento único que impone su dictadura, acaban determinando que un movimiento tenga o no éxito, concite más o menos seguidores, llene o no las calles de nuestras ciudades? Los agredidos de Alsasua no tienen quien les respalde (sus agresores sí) y la salida de prisión de Gregorio Cano no remueve conciencias, pero la sentencia de 'La Manada' sí. ¿Por qué?