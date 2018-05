La falla de Marcelino

La temporada pasada estaba convencido de que el Valencia iba a dar con sus maltrechos huesos en la segunda división, y que después ya veríamos dónde acababa. Porque la crisis deportiva, económica, social e institucional era tan profunda que ser optimista se me antojaba no una opción sino sencillamente una ceguera completa y una irresponsabilidad manifiesta. El equipo reaccionó y se salvó pero tras haber flirteado peligrosamente con el abismo. En verano, cuando me desintoxico de fútbol, mi único pensamiento o mi más sincero deseo para la siguiente temporada era que no sufriéramos, que tuviésemos un año tranquilo, en mitad de la tabla, en esa zona de nadie donde se vive sin sobresaltos, fuera de las páginas de Sucesos y Tribunales a las que tan adictos nos hemos hecho, compitiendo en un territorio anodino y gris con equipazos de la talla del Getafe, el Celta o el Eibar. Ese era mi estado anímico en junio, julio y agosto, y creo que en general era el de la mayoría, por favor no más sustos, un tercer año de ¡ay, ay, ay! no lo hubiéramos podido resistir. A lo más que llegábamos era a aspirar a que con una buena dosis de fortuna, con una conjunción astral que ni aquella de Obama y Zapatero que narró para la posteridad nuestra Leire Pajín optásemos a una séptima plaza que nos diera acceso a la Europa League. Pero eso era ya en plan ensoñación irreal y no basada en los datos sino en fantasías animadas de ayer y hoy.

Todo eso era antes de que empezara a rodar el balón. Luego vino lo que vino, unos empates que me supieron a gloria porque no perdíamos, con dosis de autoestima incluida en el Bernabéu, una serie espectacular de victorias que nos llevó a creernos que este año sí, que era el nuestro, que habíamos vuelto, que cuando nadie se lo esperaba presentábamos la candidatura, una sucesión de derrotas y empates que nos sumergieron en las frías (¡gélidas!) aguas de la dura y cruda realidad, la que dicta que el caviar ya sólo lo prueban el Barça y el Madrid, otra vez una retahíla de victorias para consolidarnos entre los mejores y finalmente un cierre de ejercicio que se está haciendo demasiado largo. Con todo ello y contra todo pronóstico, el Valencia CF ha conseguido volver a la Champions, que siendo su lugar natural en el mundo era poco menos que una utopía nueve meses atrás. Contra el feroz presentismo de los leales seguidores de Don Pésimo que sólo viven de los resultados más recientes me quedo con una temporada brillante en su conjunto, ilusionante y de reconquista de la afición. No reconocer en esta tarea el mérito innegable de un entrenador capaz, discreto y experimentado como Marcelino es algo que sólo puede ocurrir en Valencia, ciudad donde, como es sabido (Tuzón jr. dixit), quemamos fallas todos los años.