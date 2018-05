LA EXCEPCIÓN ESPAÑOLA

Por más que se empeñen agoreros, pesimistas existenciales, antisistema, ultraizquierdistas y nacionalistas e independentistas periféricos, la historia de España no es una excepción en el conjunto de Europa, no somos peores, como ellos pretenden, no estamos condenados al fracaso ni nuestro pasado está plagado de frustraciones, aventuras descabelladas, brutalidad desmedida y genocidios allende nuestras fronteras, mientras la hoja de servicios de otros países se presenta no ya como impoluta sino como un conjunto brillante de gestas y heroicidades de seres ética e intelectualmente superiores al español. Los ingleses, por ejemplo, que incluso de sonados desastres, como la expedición Franklin para descubrir el mítico paso del Noroeste, han hecho una leyenda, han construido un relato épico que trata de ocultar la cruda realidad, que murieron todos, tal y como narra la novelada versión de los hechos que se cuenta en la serie 'The Terror'. O los franceses, cuya papel en la II guerra mundial (rendirse vergonzosamente a los alemanes a las pocas semanas de la invasión germana) se tapa con su participación posterior al desembarco de Normandía, una hazaña bélica que sin la ayuda de los americanos no hubiera sido posible. Unos americanos, por cierto, a los que los españoles ayudaron a independizarse del Imperio británico, otro aspecto de nuestra historia desconocido por la mayoría de ciudadanos. No hay nada en nuestro ADN que nos convierta en inferiores ni en menos capaces de convivir en un sistema democrático, por más que Puigdemont y sus secuaces se dediquen a maltratarnos por Europa. Hemos padecido guerra civiles, levantamientos, revueltas y revoluciones como tantos otros países del viejo continente. Si acaso, nuestra neutralidad en las dos guerras mundiales nos libró de un desastre humanitario y material pero nos impidió tomar una vía de construcción de la identidad nacional que sí transitaron otros estados. No somos muy diferentes, ni es peor nuestra sanidad (antes al contrario), ni nuestras infraestructuras, aunque sí que tenemos un serio problema con nuestra educación. No es peor nuestro sistema judicial, ni nuestras Fuerzas y cuerpos de seguridad, ni nuestras Fuerzas Armadas. Además, gozamos de libertades y derechos impensables en otras latitudes, como la existencia de partidos independentistas cuyo objetivo es romper la unidad del Estado que los legaliza. Nuestra auténtica excepción, lo que nos hace diferentes y convierte nuestro régimen parlamentario en un sistema casi esquizofrénico y condenado a las turbulencias permanentes, es que la gobernabilidad y la estabilidad del Estado quede siempre en manos precisamente de esas formaciones, de siglas que no ocultan su deseo de agrietar y despedazar España.