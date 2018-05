LA DERECHa NO DEBE GANAR

Una de las enseñanzas que nos dejó la idolatrada (por algunos) II república española es que el régimen nacido del hundimiento de la monarquía no llegó a cuajar, entre otros motivos, porque la izquierda de entonces no aceptaba una democracia parlamentaria a la europea -con una pacífica alternancia entre formaciones conservadoras y progresistas- sino que soñaba con una revolución como la que años antes había triunfado en Rusia, ya por entonces Unión Soviética. El veredicto de las urnas sólo era aceptable cuando el resultado se decantaba a favor de las únicas opciones consideradas legítimas por los autoproclamados defensores de la libertad, la justicia y la igualdad. En caso contrario, tan sólo había un camino, el boicot sistemático a unos partidos que directamente eran tachados de fascistas, todos ellos, sin distinción alguna entre monárquicos, conservadores, liberales, socialcristianos, falangistas... Semejante perversión (no asumida por los herederos de aquellos partidos, que se niegan a reconocer los errores) parece haber perdurado y sobrevivido a cuarenta años de dictadura y otros tantos de democracia. Sólo así cabe entender las recurrentes ofensivas que bien desde el PSOE, bien desde el populismo podemista, bien desde los aliados nacionalistas/independentistas se preparan y ejecutan contra gobiernos legítimos que cuentan con el mejor y único aval posible, el de los votos, pero que arrastran la vergüenza de ser de derechas, lo que automáticamente les convierte a ojos de los 'guardianes de las esencias' (las suyas) en sospechosos. La primera toma del poder en la calle llegó en 2004, cuando a raíz de los terribles atentados del 11-M en Madrid la izquierda vio que podía revertir el previsible resultado electoral del día 14, como así fue. Ahora, catorce años después, los escándalos de corrupción que atenazan al PP han servido la excusa perfecta a Pedro Sánchez para tantear un gobierno frentepopulista con partidos que abiertamente están luchando por romper España, como el PDeCAT y ERC, por no hablar de aquellos que antes se alinean con los rupturistas que con la Constitución del 78 y el Estado de derecho (Podemos, Compromís y el resto de confluencias), aunque los barones socialistas no le van a dejar. No se trata de quitar un ápice de gravedad a la sentencia de Gürtel ni al resto de escándalos que tienen como protagonistas a cargos populares. Pero la solución no puede pasar nunca por una operación rocambolesca que no tiene por objetivo lo mejor para España sino simplemente desalojar del poder al PP con pactos espurios, ya que con las urnas no es posible. Como las encuestas vaticinan una victoria del centro-derecha (Ciudadanos más PP), mejor atajar por vía parlamentaria para llegar a la Moncloa. Aunque sea haciendo trampas.