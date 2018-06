El inicio del Mundial de fútbol me va a pillar leyendo los 'Cuadernos de Rusia', el libro con los diarios que Dionisio Ridruejo escribió durante su participación en la División Azul, los voluntarios españoles que se sumaron a la invasión alemana tras la sentencia lanzada por Serrano Súñer: «¡Rusia es culpable!». La recomendación literaria de Ramón Palomar ha sido magnífica, no en balde Ridruejo es uno de los personajes más fascinantes del siglo XX español, un falangista convencido que hace la guerra con los nacionales, llega a ocupar altos cargos, se desencanta pronto del régimen franquista, se marcha a la URSS tanto para poner tierra de por medio como para acallar a los que lo criticaban por no haber combatido en las trincheras durante la contienda civil, vuelve a España y al poco le manda una carta a Franco en la que le dice que así no vamos bien, que la revolución con la que él soñaba había sido arrinconada, que España seguía mandada por los mismos. Tras ser apartado y depurado por la dictadura, acabó militando en la oposición antifranquista y participando en el Contubernio de Munich. No hará falta añadir que se trata de una figura denostada por unos y por otros, los nostálgicos de Franco lo consideraban un traidor a la causa, mientras que los opositores nunca lo llegaron a ver como uno de los suyos. El eterno incomprendido, una especie (por el otro lado) de Chaves Nogales, aunque ahora, pasados, los años, uno y otro empiecen a ser recuperados en su faceta literaria. Los Cuadernos tienen momentos inenarrables, especialmente cuando narra escenas domésticas, la vida miserable en las isbas rusas, el miedo de unos campesinos que de la brutalidad despiadada de los comunistas soviéticos pasaron a la barbarie esquizofrénica de los nazis para regresar posteriormente a la servidumbre de Stalin y sus sicarios. La convivencia con los alemanes, que se reían de la falta de disciplina de los españoles y de su aspecto desaliñado pero que reconocían su ardor en combate, muy superior al de rumanos, italianos o húngaros, el contacto con las poblaciones arrasadas por la guerra, las difíciles relaciones entre los falangistas y los militares profesionales que comandaban la División, el profundo malestar por el trato inhumano de los nazis a los judíos y en general a los prisioneros del Ejército rojo, el contraste del paisaje inmenso a inabarcable por el que avanzan a través de la estepa con los escenarios castellanos en los que se había desarrollado su vida hasta entonces, el abominable rancho que tenía que ser completado con lo que conseguían intercambiar con los lugareños... Se lo recomiendo, de verdad, una joyita. La mejor preparación intelectual posible para afrontar el Mundial de Rusia es leer las aventuras bélicas de un español ilustre en aquel gran país.