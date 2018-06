UN CANDIDATO CONTAMINADO

A Mariano Rajoy se le va a echar de la Presidencia del Gobierno -dimita en el último minuto o finalmente triunfe la moción de censura- no por un caso de corrupción personal sino por todos los escándalos que han salpicado el buen nombre del PP en estos últimos años, aunque la mayor parte de ellos tuvieron lugar antes de que él se hiciera cargo del partido. Podríamos decir que se ha visto contagiado por un virus y aunque él no sea el culpable su formación política está infectada, lo que hacía prácticamente imposible su continuidad en la Moncloa. Pero ¿y el que aspira a ser su sustituto? Pedro Sánchez podría llegar a presidir el consejo de ministros con el triste récord del peor resultado electoral del PSOE en democracia, con tan sólo 84 diputados. Pero lo peor no es eso, porque al fin y al cabo las alianzas postelectorales forman parte de la esencia del parlamentarismo. Lo trágico es que con tal de tirar a Rajoy para ponerse él sea capaz de sumar a su candidatura los votos de dos partidos independentistas catalanes abiertamente enfrentados al Estado de derecho, a la Constitución del 78 y a la España de las autonomías. Y a otro, Podemos, que también maniobra contra lo que para ellos es el fracasado «régimen del 78», un logro histórico en el que el PSOE de Felipe González fue actor principal. La ausencia de escrúpulos del líder socialista para asumir el mando se constata con su anuncio de que aplicarán los Presupuestos Generales del Estado recientemente aprobados gracias a los votos del PP, Ciudadanos y PNV, que es la condición (conocida, luego estarán las ocultas) que le habían impuestos los nacionalistas vascos para apoyarle. El mismo presupuesto que hace unas semanas era calificado de antisocial y regresivo resulta que ahora vale para gobernar a los socialistas. Imposible no acordarse del gran Groucho Marx y su mítica y provocadora frase, «estos son mis principios pero si no te gustan... tengo otros». La misma incoherencia que podríamos aplicar (una vez más) en el caso de Podemos y sus confluencias, escandalizados con unas cuentas que ahora se disponen a respaldar por la puerta de atrás.

Rajoy se había contagiado y ya no era recuperable, pero Sánchez nacería como presidente con unos niveles de contaminación y toxicidad alarmantes, al frente de un Ejecutivo construido a partir del resentimiento y sustentado por partidos que abiertamente luchan por trocear España y su régimen democrático. Sólo el todavía presidente del Gobierno puede parar esta peligrosa deriva, que llega en uno de los momentos más delicados de la reciente historia de España, con una dimisión que le permita al PP ganar tiempo y evite la formación de un Ejecutivo cautivo de partidos nacionalistas, independentistas y antisistema.