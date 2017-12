villar palasí, escuela para demócratas

José Luis Villar Palasí da nombre a seis colegios valencianos, lo cual, dice el PSPV, exalta la dictadura franquista, así que este partido propone en Les Corts retirar tal honor y renombrar los centros. Villar Palasí fue el ministro de Educación que aprobó la Ley General de Educación. Es decir, el responsable de formar la primera generación de demócratas con su EGB ¡Antes ya había demócratas!, me dirán. Según lo estrictos que seamos con esto de la memoria histórica. Como con Villar Palasí.

Villar Palasí fue ministro entre 1968 y 1973, por lo que en términos cronológicos su responsabilidad cae en la época de Franco. Claro que no es por la época que nos toca vivir sino por lo que hacemos por lo que se nos juzga. Y en ese periodo, aprobó la LGE, en vigor hasta la Logse de 1990, la cual no terminó de implantarse hasta la llegada del nuevo milenio. Es decir, su último curso todavía no ha cumplido los cuarenta. Por tanto, las primeras generaciones de la democracia, incluso parte de la nueva hornada de dirigentes políticos surgidos tras la crisis, se formaron en esa EGB a la que ahora se le encuentran trazos franquistoides.

La LGE ha sido la ley que permitió el gran salto educativo de España, un avance extraordinario que frenó la Logse. La EGB, por coger la parte por el todo, se alió con el desarrollismo económico para hacer crecer nuestros indicadores educativos a la par que mejoraba nuestra economía. Fue la ley modernizadora de nuestra escuela.

Villar Palasí extendió la Educación obligatoria hasta los 14 años, un avance significativo para la época que dio un impulso escolar, sobre todo, a esa España todavía rural. A su modo, desde la comprensividad de itinerario único con la EGB donde los jóvenes no se dividían de manera prematura entre las distintas vías escolares. En este sentido, la Logse profundizó esta extensión de la Obligatoria por dos años más, aunque manteniendo de manera no satisfactoria la rigidez de la EGB. Cuando la Logse implantó la obligatoria a estas edades, la LGE ya había universalizado esta escolarización en buena medida.

También creó el BUP y el COU, la rama académica de la ley Villar Palasí, lo que daba una consistencia a la postobligatoria que con el Bachillerato de dos años se redujo, exagerando, a un COU extendido. El paso desde la EGB se hacía con el Graduado Escolar, el cual si no se obtenía se sustituía por un certificado de escolaridad que sí permitía el acceso a la FP.

Si observan punto por punto, todas esas claves que fueron sustituidas por la Logse se proponen recuperar de una manera modernizada hoy en día. No, claro, el retroceso en la edad de obligatoria, pero sí se ha visto tras dos décadas que la rigidez en toda la ESO impidió atender bien la diversidad de alumnos y, por tanto, alimentó el fracaso escolar y el abandono. Hoy en día, con la Lomce pero también de manera incipiente con la LOE socialista, los itinerarios de diversificación se adelantan a los 15, incluso, 14 años, y se vuelve a poner en solfa el exceso de repetición.

En cambio, la reforma del Bachillerato ha quedado aplazada aunque fue la primera propuesta educativa de la presidencia Rajoy. El entonces ministro Wert propuso recuperar el Bachillerato de tres años. Mientras, tenemos un Bachillerato muy contagiado por el efecto academia de preparación a las pruebas selectivas de acceso a la universidad y no disuasorio en cuanto a su alternativa de la FP de Grado Medio.

Es cuando llegamos al gran error de la Logse: la eliminación de un itinerario formativo para quienes no titularan en la ESO, pues los programas de Garantía Social eran una vía muerta. La LGE daba salidas al alumnado, si bien es cierto que fue entonces cuando se construyó el mito de que la FP era el camino para quien no valía para estudiar. Es difícil conjugar ambos aspectos.

En definitiva, Villar Palasí creó la reforma educativa que hizo que España fuera junto con Corea el país que progresara más educativamente de los años 60 del siglo XX hasta los diez de éste. Claro que todo ese avance fue en los primeros 40 años, pues la última década fue de estancamiento. También abrió la escuela a la enseñanza de lenguas autonómicas -y extranjeras-. Por menos, esta Administración pone nombre a colegios u otros honores. Villar Palasí, con su ley, asentó las bases de nuestra primera escuela de y para demócratas. A pesar de que su 'alumna' Besalduch pueda darle estos disgustos.