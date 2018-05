segunda enmienda judicial a esta política

Concertar el Bachillerato «fue un inmenso error», acusa el presidente Ximo Puig a los anteriores gobernantes de la Generalitat, aunque las decisiones de su Consell fue mantenerlos. Y ahí es cuando entra el Tribunal Superior de Justicia: los conciertos de Bachillerato, al no ser etapa obligatoria, es decisión de la Administración autonómica. Lo que no puede ser es a su antojo. Cabe, dicen las sentencias conocidas, la voluntad de concertar, lo que no puede haber es discrecionalidad. Los tribunales, otra vez, enmiendan la política educativa de este Consell. Si fuera un taburete, con dos patas menos (ésta y el plurilingüismo), quien se sentara en él ya hubiera ido a tierra.

Las sentencias recogen la jurisprudencia del Supremo y establecen la equivalencia de lo pretendido en años anteriores por la Junta de Andalucía en su territorio: una política de aumento de unidades públicas que sustituyeran a las concertadas existentes. Por partes.

El actual Consell se encontró los conciertos. Es altamente improbable que si no hubiera conciertos de Bachillerato, los implantase, pues la concertación no es el eje de su acción de gobierno. Fue el PP el que lo implantó, aunque no lo ha hecho en todos los territorios donde ha gobernado. En Castilla y León y Madrid no están generalizados y en Murcia se han aprobado para que entren en vigor el próximo curso. A mi la concertación completa de centros escolares que escolarizan de 3 a 18 años, como es nuestro modelo, me parece lógica, pero entiendo que es una opinión -un posicionamiento político- tan válida como otra cualquiera. Con esta 'herencia', la Conselleria actual decidió mantener el concierto, dándole un carácter subsidiario por ser etapa no obligatoria, y añadiendo cierta discrecionalidad. Enumera una de las sentencias sobre la solicitud de un colegio: en marzo informe favorable de inspección; en abril informe favorable de la dirección territorial. Después ya llegan los desfavorables de las direcciones generales de Política Educativa y de Centros dando motivos estandarizados.

Si se decide concertar, señala el Tribunal, utilice los mismos criterios que los conciertos generales y estos se basan en que la retirada de un concierto tiene que ser motivada. El sistema es dual (público y concertado) y su programación tiene que tener en cuenta la oferta existente y la demanda social.

En definitiva, lo que el tribunal -y el resto de sentencias habidas sobre el tema- rechaza es el «principio de subsidiariedad» por el cual «sólo cabría concertar cuando los centros públicos no alcancen la plena y completa escolarización». «Frente a tal criterio», «dicho principio de subsidiariedad no es aplicable a la enseñanza privada concertada». Tampoco en postobligatoria.

Se dirá que con estas sentencias, los tribunales 'legislan'. Justo es el paso sobre el que el TSJ advierte a la Administración valenciana, como el Supremo ya ha advertido a la Junta de Andalucía: el sistema dual de conciertos -establecido por la legislación marco estatal- no puede vaciarse ampliando las unidades públicas en detrimento de las concertadas. Aplicar esta subsidiariedad sí que sería como legislar un nuevo modelo único a través de los presupuestos autonómicos.

El caso es que el nuevo varapalo judicial vuelve a producirse ante decisiones prudentes, que en su día no pretendieron sacudir el árbol. Hay que recordar que la Conselleria limitó mucho -desde su perspectiva, claro- el número de unidades de Bachillerato desconcertadas. Quizás por eso se entendía menos por qué unas sí y otras no, con criterios difusamente cuantificados.

De alguna forma, a la Conselleria le vuelve a pasar como con el plurilingüismo, que el diseño de soluciones intermedias quedan jurídicamente endebles y son rechazadas por los tribunales. En una Conselleria, además, que alardea de su procedencia intraescolar, de «saber del tema», estos reveses de diseño técnico son chocantes.

Y así, dos de los tres grandes ejes de la política educativa del Consell han quedado mermados, dejando aparte las cuestiones más presupuestarias -de gasto- como son Xarxallibres, las ayudas sociales o Edificant (que también es un segundo intento). Enumero: las unidades de dos años en colegios públicos, el plurilingüismo y la revisión de los conciertos. Sólo la primera iniciativa sobre los dos años no ha tenido revolcón jurídico. Quizás no todos los errores inmensos haya que buscarlos tan antiguos.