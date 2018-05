Así decía aquella letra del cuplé. «Si vas a París, papá, cuidado con los apaches». Los apaches era la denominación con que se conocía a las bandas callejeras de Belleville, de Montmartre o de Pigalle. Ya no hay apaches en París, pero eso no implica que no tengamos que estar alerta para no hacer el indio. Se cumple medio siglo del Mayo de 1968, y esta sociedad que lo conmemora y digiere todo, lo celebra con media docena de tópicos. Yo asocio esa época con el Citroën DS, un DS 19 Tiburón que me trajo mi tía de Marsella, que no era el de mando con manivela de Payá, con matrícula de IBI. Era el DS19 Téleguidée, reproducción fiel del modelo real de la marca GéGé, de Montbrison, 'Les beaux jouets de France'. El Rosebud de mi infancia. A mí me parecía extraña esa violencia en un mundo tan perfecto, capaz de diseñar ese coche, las películas con Michel Piccoli y el Boulevard Saint Germain. Pero claro, antes de aquel mes estuvo aquel artículo profético de Pierre Viansson-Ponté que tituló 'Francia se aburre'. Del aburrimiento y la falta de reformas surgen los problemas. Si las instituciones no se mantienen ni reparan surgen las revoluciones. Ahora aquellas fotos en blanco y negro las convertimos en acontecimiento social, materia de dossier periodístico y coleccionable, documental de memoria. Que aquello se trató de una nueva revolución es evidente. Que como tan bien diagnosticó Raymond Aron detrás de la imaginación hubo poca imaginación, la revolución no encontrada, un psicodrama, un maratón de palabrería, una negación utópica de la realidad es cierto, pero también un aviso a la necesidad de reformas. Todas aquellas frases son ahora eslóganes de souvenir impresas en tazas e imanes de nevera. Conviene recordar que el mayo de 1968 muere el día 30, cuando De Gaulle disuelve la Asamblea Nacional y un millón de personas se manifiesta por los Campos Elíseos, una marea tricolor, refrendada después en las urnas. Sous les pavés, la plage. Debajo de los adoquines está la playa. Metáfora biempensante. Lástima que no sea cierta. Porque cuando se han quitado los adoquines y se comprueba que no hay rastro de la playa, lo que aparecen son las costuras, la suciedad, el polvo y la miseria, la falta de reglas, el desorden, la trivialidad, la discrecionalidad, el veredicto social ingrato y del momento, el linchamiento mediático, el arrinconamiento de la discrepancia. «Prohibido prohibir. La libertad comienza por una prohibición» decían. Toda revolución y la del Mayo de 1968 también comporta sus adoquines, sus prohibiciones, y la promesa de unas playas que nunca existen. Cuidado por tanto, con cometer el pecado de la apelación al aburrimiento, y cuidado también con no emprender nunca las reformas. «Sous les pavés, la plage» acabó siendo una comedia de boulevard en el Teatro Daunou. Una comedia. Y la letra del cuplé más adecuada que nunca: «Si vas a París, papá, cuidado con los apaches, si en juerga de taxis vas, procura salvar los baches».