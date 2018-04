Homenaje al Clásico

En toda profesión o tarea existe ese momento. El rumbo de colisión que no se rectifica cuando todo apunta a que se toman las decisiones incorrectas, y sin embargo se insiste en el rumbo. Desmontar la máquina que funciona y que después falten piezas. Rotar en fútbol responde dentro del espectáculo al género de la frivolidad. Es meter los dedos en el enchufe a sabiendas de la corriente. A veces meter los dedos es decir esa frase inapropiada que ya sabes inapropiada en el momento que la pronuncias. Dejar caer el huevo en la sartén, a pesar de que sepas que el aceite no está suficientemente caliente. Es como apostar al caballo perdedor, con la esperanza de que una victoria inverosímil te proporcionará la gloria que nadie fue capaz de ver. Es la columna que merecería reposo y reflexión, y sin embargo envías a resultas de que nadie se dé cuenta. Es esa conferencia que se imparte sabiendo que un dato no está contrastado, y confías que no se produzca la pregunta del público que siempre se acaba produciendo. Es acudir sin regalo a un aniversario doméstico, sabiendo que está mal, y esperando que no exista el reproche que inevitablemente se recibe. En el peor de los casos lo de la rotación del miércoles en la alineación de Marcelino con el Getafe es uno de esos momentos del porque yo lo valgo, o un ensayo de sensaciones para ver la reacción de Mestalla en la Champions en miércoles, o una especie de menú degustación de lo que puede ser la temporada próxima sin incorporaciones de calidad, y sin tener asegurada la coherencia de un buen recambio a la estructura Parejo-Kondogbia, eje cardinal de la referencia del fútbol, canon para la supervivencia. Lo que no está bien no está bien, y no merece ser ensayado, que lo que pasó el miércoles ya se sabía a los cinco minutos de juego. Cuando se escribe de fútbol, más de una docena de veces le pasa a uno que cree haber encontrado El Dorado de una asociación ingeniosa, y de pronto se da de bruces con el hecho de que Vicente Verdú, en aquel libro magnífico, 'El fútbol. Mitos, ritos y símbolos del fútbol' ya lo había anunciado. Antes que reparáramos en la importancia esencial de esos dos elementos en el centro del campo, modelo Parejo-Kondogbia, Albelda-Baraja, y en plan memorioso Puchades y Pasieguito, Vicente Verdú ya lo tenía escrito. Esas rotaciones de melancolía, de aquí mando yo, no sirven de nada. El centro del campo es la ultratumba sonora del entrenador, y los medios los depositarios masculinos de su muerte. Comparándolos con la mitología Verdú consagró la diferencia bicéfala entre el luchador y el corajudo, el reflexivo y el estilista, uno 'cazador feroz' y el otro 'pastor apacible'. Parejo y Kondogbia. Son experimentos. El miércoles no vimos la sangre ni la inteligencia. Si acaso la frivolidad.