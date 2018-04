La chilena de Gallet

Salvo excepciones, como el programa Conexión Vintage de Paco Grande, los avances tecnológicos que permiten acceder a las hemerotecas y a los archivos para la recreación del pasado pierden la batalla contra la adoración estúpida del presente. Mil cadenas embuten la misma imagen que no se compara con nada. La falta de perspectiva, cultura, datos, rigor o prudencia es total. Dan pena los excesos de los gritos, los aullidos, la exhibición de la ignorancia, los increíbles, los impresionantes, los alucinantes con que califican cada jugada como si la vida no tuviera pasado. El fútbol tiene un ayer, y no comenzó con Cristiano Ronaldo y Messi. Ellos marcan sus reglas, pero no nos expropiarán la memoria. El caso es que Ernesto Soler Sastre, 'Gallet' (Oliva, 1930) jugó entre la temporada 1949-1950 y la temporada de su retirada, 1961-1962, en el Elche, Hércules, Alcoyano, Valladolid y Real Sociedad. Su trayectoria está ligada al Valladolid de Benegas, Matito, Lesmes, Losco, Tini, Cerdán, Lolo, Esquizavel, Badenes, José Luís o Murillo. Era aquella Primera División en la que jugaban el Jaén y el Condal, y en la Segunda División aparecen equipos como La Falguera, el Indauchu o el Caudal de Mieres en el Grupo Norte, y en el Sur el Eldense, el Atlético Ceuta, el Mestalla o el Puente Genil. Gallet se enfrentó durante estos años al Madrid de Marquitos, Olsen, Di Stefano, Rial, Kopa o Gento. O al Barcelona de Ramallets, Kubala o Luís Suárez. Al Valencia de Sendra, Mangriñán, Mañó, Buqué y Seguí. Gallet, el que comenzó a jugar en el equipo de la Academia San José de la Montaña de Oliva, fue el magnífico Gallet, la sombra de Kubala, el que regateó a Marquitos y Navarro haciendo el tanto del honor en Chamartín un domingo 4 de diciembre de 1955. No han inventado ustedes el fútbol. El domingo 27 de enero de 1957, en Zorrilla, se enfrentaron el Madrid contra el Valladolid. A los dos minutos marcó Di Stefano y empató Gallet en el minuto 10. Se adelantó Cerdán para los de Pucela. El 2-2 y el 2-3, para los visitantes, a cargo de Kopa y Di Stefano no impidieron el empate final de Manolo Badenes, ex jugador del Valencia, con quien tan bien se entendía Gallet. ¿Quién se acuerda hoy en Valencia de los 103 goles de Badenes? El gol de Gallet fue un córner por la derecha que lanzó Cerdán. Un defensa del Madrid la tocó con la cabeza y la elevó hacia arriba. Lo lógico hubiera sido pararla con el pecho y pasársela a Tino que estaba de cara a puerta. Sin pensarlo, Gallet, de espaldas, remató a la chilena. No hizo hucha, le dio bien y el palón pasó por encima de Muñoz y del portero y se coló por la escuadra. Contra el Madrid de Di Stefano, Gento y Kopa. No hay imágenes. Lo acredita desde Valencia a Donosti el cariño de su sobrino político.