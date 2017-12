preparados para perder

Lo importante es participar. Estar nominado ya es un premio. Es suficiente galardón que mis compañeros se acuerden de mí. Lo que cuenta es tener más trabajo. No me esperaba ni siquiera estar nominado. Los galardones animan pero no se necesitan. Se trata de simples premios, no pienso en ello. Competir con estos compañeros ya es bastante premio. Es un escaparate pero no sirve para conseguir más papeles. Voy a disfrutar sin valorar quién ganará. Ni siquiera me había preparado nada...

Decía Cervantes que al bien hacer jamás le faltaba premio. Pero no, eso no es verdad. Discúlpeme ilustre. El mundo está lleno de buenos haceres que se han quedado sin distinción. Al menos física, si no contamos como galardón las satisfacciones personales, que están muy bien, no digo que no. Pero cuando hablamos de premio nos referimos -por lo menos ahora, en estas líneas- a las estatuillas, a los cabezones, a los diplomas.

Las frases de arriba son recurrentes. Funcionan como coletilla habitual tras la que refugiarse. Algunos deberían ir preparándose porque tendrán que exclamar alguna de ellas. Deberían ensayarlas, buscar el tono, localizar la cara apropiada que acompañe. Hace unos días se anunció la lista de los futuros perdedores de los Globos de Oro. Ayer mismo se hicieron públicos los nombres de los futuros perdedores de los Goya. En unas semanas se conocerán a los que serán futuros perdedores de los Oscar. Es inevitable. A veces para que unos ganen, otros tienen que perder. Sucede con los palmarés, no se pueden completar sin dejar a candidatos fuera. Las reglas del juego están escritas así. De esta clase de eventos sólo unos pocos salen radiantes. Al resto le toca disimular la desilusión y asumir el fracaso.

Dirán que no contaban con ganar, dirán que no habían llegado con esperanza alguna, dirán que habían asumido que no se levantarían de la butaca. Dirán lo que quieran pero siempre se espera algo, siempre se alberga una mínima ilusión de que se obre el milagro, de escuchar tu nombre, de dar la sorpresa. Eso sí, una vez ocurra lo inevitable, uno ha de recuperarse y seguir para adelante. Reconocerse como perdedor. Decirlo bien alto y no asustarse porque lo llamen así.

Para perder hay que tener posibilidades de ganar. Serán perdedores próximamente los artífices de 'Handia', o los de 'Verano 1993', o los de 'La librería' (favoritas para los Goya de 2018). Y no pasará nada. Encadenamos pequeñas y grandes derrotas, nos quedamos a punto de ganar en muchas ocasiones, nos conformamos con el segundo o tercer puesto a veces. Siempre debemos estar preparados para perder. A la derrota hay que aguardarla con la cabeza alta, con el ánimo bien hinchado y con la mejor de las caras. Recibirla y dejarla ir para poder concentrarse en futuras ocasiones en que la vida nos dé la oportunidad de ganar. Perder, reponerse, intentar ganar, ganar. Ese es el proceso.