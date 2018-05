Disponemos de un cuerpo que bien utilizado es capaz de provocar en los otros reacciones y sensaciones de lo más diversas y reconfortantes. Es nuestra mejor herramienta para seducir, para alentar, para hacer gozar a quien deseamos y nos desea. Ahí tenemos la boca, un simple orificio en aspecto, pero que usada con destreza y esmero descubre un poder enorme para estimular. Solo debemos aproximar nuestros labios a la piel de quien queremos -para toda una vida o para un buen rato, ese pacto es cosa de dos- para causarle temblores, tensión, excitación. Se llama beso. Y es un premio. Una muestra de cariño. Un secreto compartido. Un antídoto que no se prepara en laboratorios. Si puedes repasar tu vida a través de los besos que has dado y has recibido es que no te ha ido tan mal.

Ahí tenemos la mano, extremidad de composición amorfa dividida por apéndices alargados. Así descrito no parece un elemento que invite al deleite, ni que inspire confianza. Pero no hay que fiarse de las apariencias. Si acercamos nuestras manos al cuerpo del otro, y lo recorremos con delicadeza, con mimo, con astucia, lograremos que su piel mute. Lo denominan pieloerección, pero tú y yo -y quien nos acaricia, y a quien acariciamos- lo conocemos como 'piel de gallina'. Más sencillo. Si consiguen cambiarte de piel qué no podrán lograr. Piénsalo, medítalo. Se llaman caricias. Y si las quieres, y te las saben gestionar, sientan mejor que una pomada, que un ungüento, que cualquier potingue que vendan por ahí. Que las caricias te recorran cualquier rincón y te hagan vibrar. El déficit de caricias pasa factura.

Ahí tenemos los brazos. Que no le confundan a nadie su fuerza. No se trata de fuerza, se trata de pericia. Si te estrechan con ellos, si estrechas con ellos, ofrecerás cobijo, demostrarás afecto, desatarás la pasión. Se llaman abrazos. Y son perfectos para terminar el día, o para empezarlo. Dormir entre abrazos, despertar entre abrazos. Desfallecer, pero entre abrazos.

Nuestro cuerpo causa estragos. No es magia. O el menos el truco es de sobra conocido por todos. Aunque haya quien no se dé por enterado. Tenemos la opción de usarlo para generar alegría, encender, reconfortar y, sin embargo, en ocasiones se emplea para desatar la furia, para abusar de lo que no te corresponde, para marcar vidas, para originar dolor, para sacudir. Para lo peor. Para lo que no es. Para lo que no sirve.

Nada produce más placer que generar placer. Nada es más satisfactorio que saber y notar de que la otra persona está disfrutando con tu cuerpo. Nada es más confortable que sentir la complicidad de otro cuerpo.

Nada es más asqueroso que ser consciente de que alguien rechaza tu cuerpo y obligarle a doblegarse ante él.