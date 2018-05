A Telecinco le toca esta noche enfrentarse a la hora de la verdad: comprobar si ha gustado su nueva serie, la que han creado Aitor Gabilondo y César Benítez y ha tardado tanto en estrenarse. El primer episodio, la semana pasada, logró ser líder de audiencia. Falta por ver si a los espectadores les gustó lo que vieron y regresan esta noche para descubrir la verdad sobre Paula, la joven desaparecida que ha vuelto después de años a su hogar familiar. Nos queda por descubrir si la chica es quien dice ser, si su familia tuvo algo que ver en su secuestro y qué ha ocurrido mientras ella no estuvo.

¿Quedan ganas? Depende. Yo si el hilo musical va a seguir como en el capítulo de estreno me bajo del carro. Es imposible concentrarse en nada cuando el fondo musical tiene tanta presencia y está a semejante volumen. Es más, lo considero una tomadura de pelo, como si los montadores considerasen que el público es tonto y necesitase que le acentuasen las secuencias importantes y los momentos de tensión. No es preciso, de verdad que no. Veremos hoy si fue cosa del primer episodio o va ser marca de la casa.

Respecto al guión es complicado no recordar la segunda temporada de 'The Missing', también sobre una muchacha que reaparece tras once años sin saber de ella. La narración se ocupa de cómo se produce el retorno de la joven y de las investigaciones de un policía escéptico que trata de descubrir dónde estuvo la chica durante once años. ¿Demasiadas similitudes con la nueva apuesta de Telecinco, verdad? Tendrá que marcar distancias con la producción británica porque si no quedará como un mero calco.

Por lo demás cabe destacar la interpretación de Elena Rivera, sobre la que recae el peso de la trama y que consigue hacer creíble un personaje pese a sus múltiples incongruencias (¿por qué no quería avisar a la policía? ¿por qué intenta seducir a todo el que se le pone por delante?). A su lado un debutante en televisión Jon Kortajarena, que salva el expediente bastante bien, y unos siempre eficaces Ginés García Millán y Lydia Bosch, que está claro que tienen mucho que ocultar.