Las ciudades, a veces cosmopolitas, a veces frenéticas, a veces hipnóticas, están plagadas de puntos oscuros que nos negamos a ver, de personajes principales a los que esquivamos en nuestras miradas cuando nos cruzamos con ellos. Nos quedamos embelesados ante los grandes edificios, nos atrae un ritmo de vida repleto de posibilidades, nos distrae el ruido. Mucho ruido. Nos hemos acostumbrado a aquellos que se cobijan en cajeros, que construyen casas entre cartones, que pululan sin destino, que interrumpen el tráfico reclamando ayuda, que se plantan en nuestra mesa recordando que existen. Porque hacemos como que no existen. Somos expertos en no prestarles atención, en no padecer aunque cuenten cualquier desgracia, en no tener en cuenta su drama, en evitar su adversa situación. Son invisibles. O, mejor dicho, los hemos convertido en invisibles. Todos tenemos ese súper poder, el de hacer invisible al que no nos gusta, al que nos molesta, al que nos incomoda, al que no se adapta al sistema, al que nos plantea la duda y nos vuelve cómplices de una estructura en la que no hay sitio para todos.

El Festival 10 Sentidos, que se celebra hasta el 20 de mayo en Valencia, ha decidido dedicar su edición a estos Invisibles. A los que están y no vemos. A los que gritan y no oímos. A los que lloran y obviamos. A los que protestan y acallamos. A los que se lamentan y no encuentran nuestro refugio. Resulta llamativo la capacidad (casi innata) que tenemos para amoldarnos a esta realidad injusta y a la presencia de figuras que se salen de lo establecido. Pero nuestra vida no se interrumpe, no se detiene, no cesa. Hemos aceptado que son las reglas de un juego asumido por unanimidad. Por eso no está de más que vengan de vez en cuando a abrirnos a los ojos. Bien sea las organizaciones que trabajan para ayudar a estos colectivos o, como en este caso, iniciativas culturales, que sirven de altavoz y ceden sus escenarios para plasmar denuncias.

El periodista y escritor Eduardo Galeano dedicó hace años un texto a los que no vemos, a los nadie. Así los denominó acertadamente. Los ningunos, los ninguneados, decía. Que no son, aunque sean/ que no son seres humanos, sino recursos humanos/ que no tienen cara, sino brazos/ que no tienen nombre, sino número/ que no figuran en la historia universal, sino en la crónica -relataba-.

Hemos construido un mundo de invisibles. Un mundo en el que todos somos invisibles de vez en cuando, en ocasiones de manera decidida y en otras casi por imposición o porque no conocemos la forma de dejarnos ver. A nosotros y a nuestros problemas. 10 Sentidos se ha fijado en todas las invisibilidades, las que tienen que ver con la falta de recursos y las que dicta la diferencia. Es curioso cómo los diferentes están condenados a menudo a ser los invisibles. Tenemos que ver más. Tenemos que aprender a ver mejor.