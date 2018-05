Vencer a ETA

En estos días no puedo evitar acordarme de Rodríguez Zapatero. Durante la llamada «tregua» de ETA, el entonces presidente fue vapuleado por buscar una salida negociada; por sus conversaciones con intermediarios de los terroristas y por su confianza en que aquello iba a terminar con la banda asesina. Hasta que llegó el atentado de la T-4 y cayó como un jarro de agua fría entre mucha gente de bien que, en su inocencia, estaba convencida de que con los terroristas se podía pactar. Entre ellos, probablemente, se incluía a Zapatero. Durante ese tiempo, hubo quien, incluso, le propuso para el Nobel de la Paz y quizás llegó a soñar con conseguir lo que nadie había logrado: terminar con la pesadilla del terrorismo etarra.

No lo logró, pero no puede decirse que ninguno de los pasos dados entonces, antes y después, hayan sido en balde. Algunos extremistas le llegaron a llamar «asesino» como hicieron con Aznar tras el 11-M pero era injusto en ambos casos por mucho que sus decisiones al frente del gobierno para combatir el terrorismo fueran erróneas. Por eso, es significativo que su resumen de lo que significa el fin de ETA haya sido «el reconocimiento de la fortaleza moral de la democracia» y que también el gobierno de Rajoy evite otra medalla que la correspondiente a la sociedad española, a quienes se han sacrificado durante décadas para cortar la cabeza a la serpiente y, por encima de todo, a las víctimas. No hay otros protagonistas en estas horas de respiro -más que de felicidad- que ellas. En el fin de ETA, son las víctimas y sus familias quienes deben centrar la atención. No los terroristas, como pretenden, sino tanta familia rota por una causa que hoy se contempla tan pequeña. Que siempre ha sido pequeña en comparación con una vida. Y la nobleza de esas familias es el mejor recuerdo de los años de plomo. Nobleza para soportar el olvido, el menosprecio y el dolor añadido a otro, incomprensible e injusto. Hemos vencido a ETA pero sobre todo ellas han vencido a ETA porque no ha conseguido doblegar sus valores, su fortaleza, su fe en la democracia y en la Justicia, y su apuesta innegable por la convivencia en paz.

Es cierto que la banda sigue haciendo la propaganda de siempre perdonándonos la vida y 'regalándonos' la paz, pero solo es una anomalía que no tiene cabida en una democracia madura. Ya no toca andar con complejos de democracia joven. España ha vencido a ETA. Ésa es su prueba de fuego. Ha sido capaz de construir una convivencia desde las ruinas de la guerra y la dictadura y, ahora, ha conseguido derrotar a un grupo terrorista que quería someterla. Ya es mayor de edad. Su democracia es adulta. Por mucho que ahora vengan tiempos complicados donde nos abrume la sensación de estar haciendo concesiones a los rescoldos de ETA, España la ha derrotado. Sus memoria histórica son las víctimas. Esperemos que no haga falta recuperarla dentro de varias décadas.