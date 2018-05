TOALLAS JASPEADAS

Después de lamentar la huida de empresas de Cataluña aunque beneficiaran a la Comunidad Valenciana, quizás en breve veamos a Ximo Puig, entristecido por las cruces, toallas y todo tipo de merchandising de color Piolín, pero reconociendo que nos vienen bien para el turismo local.

Convertir las playas en camposantos ideológicos puede hacer mella no solo en el ejercicio de la libertad como vemos en los enfrentamientos entre independentistas y sus contrarios, sino también en la tranquilidad que quiere un turista cuando se tumba al sol. El español que está de vacaciones sabe muy bien lo que hay detrás de esas cruces y lo último que quiere es verse involucrado, mientras que el extranjero que viene buscando 'caloret' y sangría, cree que es un problema de políticos, no de la calle, y no va sentirse nada bien con escenas como las que vimos ayer en Mataró. Él, quizás, no es capaz de medir las consecuencias de un enfrentamiento en plena playa pero sus turoperadores pueden invitarle a esquivar ese problema cambiando su lugar de vacaciones. El turista es como el dinero, que huye de la inestabilidad. Las vacaciones están reñidas con polémicas o la inseguridad de estar pisando un espacio disputado. Lo último que busca quien quiere descansar o disfrutar es sentirse incómodo. Que la Costa Brava se convierta en un foco de conflictos y problemas solo conseguirá que los demás destinos turísticos cercanos a Cataluña le roben la tostada. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana.

Ahora bien, el peligro de contagio en las playas de la provincia de Castellón debe tenerse muy en cuenta. Es cierto que aquí no tendríamos la reacción que vimos en Mataró, donde algunos independentistas bloqueaban el paso a un vecino disconforme, con aires de pandilleros del Bronx. Esa imagen no es fácil encontrarla en una playa de la Comunidad Valenciana. Entre otras cosas porque, posiblemente, el vecino decidido a mantener la playa limpia de abusos ideológicos no se sentiría tan solo como vemos al de Mataró.

Sin duda, el uso del amarillo por parte de los independentistas para provocar a todas horas, y su persecución por parte de la policía registrando coches con objetos color huevo empieza a resultar infantil y ridículo. No se puede prohibir una camiseta o una toalla amarilla, excepto en nombre del mal gusto, pero haber convertido el amarillo canario en arma de provocación masiva es insufrible. La solución, visto el punto al que se ha llegado, es ignorarlo. Es un color poco agraciado, vinculado a la muerte para los artistas por culpa de Molière y difícil de combinar. Lo raro es que Boadella y sus compañeros mártires no le hayan buscado tres pies al gato con un amarillo pastel o amarillo jaspeado de rojo para reivindicar que frene el acoso a la parte discrepante de la parte discrepante, que dirían los Hermanos Marx. La mejor solución es, de nuevo, evidenciar el exceso convirtiéndolo en histriónico.